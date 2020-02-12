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سعودية تدهس رضيعتها وزوجها أثناء تعلمها قيادة السيارة
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 02:50:00 صباحاً

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سعودية تدهس رضيعتها وزوجها أثناء تعلمها قيادة السيارة
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*يمن برس - متابعات
توفيت طفلة سعودية وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة أثناء وجودهم في شاطئ بيش للنزهة (جنوبي السعودية). وقالت صحيفة”عكاظ”، أن العائلة قدمت من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت الأم تعلم قيادة السيارة لتخرجعن سيطرتها فتدهس طفلتها الرضيعة التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة، ونقلت الحالتان إلى المستشفى، فيما أصيبت الأم بانهيار جراء الحادث.


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خاص - يمن برس

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