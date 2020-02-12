الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إجراء حوثي جديد يستهدف شبكات الانترنت

إجراء حوثي جديد يستهدف شبكات الانترنت

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن جماعة الحوثي بدأت في حصر شبكات الواي فاي في حارات وأحياء مديريات أمانة العاصمة تمهيدا لمصادرة ما تبقى منها. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي استدعت مشايخ وعقال مديريات العاصمة وعممت عليهم بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية الحوثية. كما وزعت الجماعة استمارة على عقال الحارات من أجل الحصر تتضمن معلومات تفصيلية عن ملاك وشركاء كل شبكة واوقات تشغيلها وعلى أي أبراج تتواجد أجهزة بثها. وفي مديرية الجبين بمحافظة ريمة وجه مدير المديرية عقال القرى والعزل بحصر شبكات الواي فاي وعدد قطع البث التابعة لها تمهيدا لمصادرتها. وكانت جماعة الحوثي بدأت أواخر العام الماضي بمصادرة انتينات بث شبكات الواي فاي في العاصمة صنعاء في إطار مساعي الجماعة لتقييد حرية الرأي والتعبير وعزل اليمن في مناطق الحوثيين عن العالم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن جماعة الحوثي بدأت في حصر شبكات الواي فاي في حارات وأحياء مديريات أمانة العاصمة تمهيدا لمصادرة ما تبقى منها. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي استدعت مشايخ وعقال مديريات العاصمة وعممت عليهم بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية الحوثية. كما وزعت الجماعة استمارة على عقال الحارات من أجل الحصر تتضمن معلومات تفصيلية عن ملاك وشركاء كل شبكة واوقات تشغيلها وعلى أي أبراج تتواجد أجهزة بثها. وفي مديرية الجبين بمحافظة ريمة وجه مدير المديرية عقال القرى والعزل بحصر شبكات الواي فاي وعدد قطع البث التابعة لها تمهيدا لمصادرتها. وكانت جماعة الحوثي بدأت أواخر العام الماضي بمصادرة انتينات بث شبكات الواي فاي في العاصمة صنعاء في إطار مساعي الجماعة لتقييد حرية الرأي والتعبير وعزل اليمن في مناطق الحوثيين عن العالم.







الحوثيين شبكات الانترنت مصادرة



شارك الخبر أصدقاءك:



378

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







