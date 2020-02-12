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سامسونج تطلق هاتفها جلاكسي S20 رسمياً (صورة)

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*يمن برس - متابعات

أطلق عملاق الهواتف الكوري سامسونغ، الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية ”غلاكسيS20 المُعدل لموديل غلاكسي S10، وذلك خلال احتفالية Unpacked 2020، في حدث أقيم في سان فرانسيسكو. ولم يأت الحدث بجديد يمكن أن يضاف بعد أشهر من التسريبات المستمرة التي ركزت على مواصفات الجهاز الجديد بالإضافة إلى إمكانياته الكبيرة، حيث يأتي الجيل الجديد من ”الغلاكسي S20“ بكاميرا متقدمة تمامًا تضم الذكاء الاصطناعي ومستشعرات ذات جودة بلا حدود لمتعة التصوير. في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى، يعد هاتف غلاكسي S20 من أوائل الهواتف التي تضم معالج كوالكوم سناب دراجون 865 برقاقة قياسية عبر معظم الهواتف الرائدة لعام 2020. وبحسب موقع arstechnica التقني، إذا تمسكت سامسونغ باستراتيجيتها التمهيدية السابقة، فإن الولايات المتحدة والصين وأمريكا اللاتينية واليابان سوف تحصل على نسخة سناب دراجون 865، في حين ستحصل أوروبا وكوريا وبقية العالم على معالجات اكسينوس. مع غلاكسي S20 سنحتاج إلى بطاريات أكبر لتشغيل تقنية الشحن اللاسلكي السريع بالإضافة لشاشة كبيرة، لذلك يأتي هاتف سامسونغ الجديد S20 ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وS20 Ultra على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أطلق عملاق الهواتف الكوري سامسونغ، الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية ”غلاكسيS20 المُعدل لموديل غلاكسي S10، وذلك خلال احتفالية Unpacked 2020، في حدث أقيم في سان فرانسيسكو. ولم يأت الحدث بجديد يمكن أن يضاف بعد أشهر من التسريبات المستمرة التي ركزت على مواصفات الجهاز الجديد بالإضافة إلى إمكانياته الكبيرة، حيث يأتي الجيل الجديد من ”الغلاكسي S20“ بكاميرا متقدمة تمامًا تضم الذكاء الاصطناعي ومستشعرات ذات جودة بلا حدود لمتعة التصوير. في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى، يعد هاتف غلاكسي S20 من أوائل الهواتف التي تضم معالج كوالكوم سناب دراجون 865 برقاقة قياسية عبر معظم الهواتف الرائدة لعام 2020. وبحسب موقع arstechnica التقني، إذا تمسكت سامسونغ باستراتيجيتها التمهيدية السابقة، فإن الولايات المتحدة والصين وأمريكا اللاتينية واليابان سوف تحصل على نسخة سناب دراجون 865، في حين ستحصل أوروبا وكوريا وبقية العالم على معالجات اكسينوس. مع غلاكسي S20 سنحتاج إلى بطاريات أكبر لتشغيل تقنية الشحن اللاسلكي السريع بالإضافة لشاشة كبيرة، لذلك يأتي هاتف سامسونغ الجديد S20 ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وS20 Ultra على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.







تكنولوجيا سامسونج جالكسي



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