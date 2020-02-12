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القبض على زائر عراقي للمسجد النبوي يدعي ”الخوارق“

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*يمن برس - متابعات





ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، القبض على محتال شهير في مواقع التواصل الاجتماعي، عُرف بزعمه القدرة على إعادة البصر ومعالجة أمراض مستعصية أخرى عبر الأدعية والأذكار الدينية، بعد أن ظهر أخيرا في المدينة المنورة.



وقالت شرطة منطقة المدينة المنورة، إنها تابعت مقاطع الفيديو التي احتال فيها شخص خمسيني يحمل الجنسية العراقية على زوّار المسجد النبوي الشريف، وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



وكان مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، مقطع فيديو للمحتال الذي ظهر وهو يمسح عيني رجل آخر أمامه، يزعم أنه لا يرى، ثم يعود إليه بصره فجأة بعد المسح وقراءة أدعية وأذكار دينية.



وتنتشر الكثير من مقاطع الفيديو للرجل العراقي ذاته، خلال ممارسات مماثلة مع عديد من الأشخاص، دون أن يُعرف مكان وتاريخ تصويرها، أو هوية من يظهر فيها، بجانب الرجل الذي يتخذ هيئة دينية لنفسه من خلال لحيته الطويلة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، القبض على محتال شهير في مواقع التواصل الاجتماعي، عُرف بزعمه القدرة على إعادة البصر ومعالجة أمراض مستعصية أخرى عبر الأدعية والأذكار الدينية، بعد أن ظهر أخيرا في المدينة المنورة.وقالت شرطة منطقة المدينة المنورة، إنها تابعت مقاطع الفيديو التي احتال فيها شخص خمسيني يحمل الجنسية العراقية على زوّار المسجد النبوي الشريف، وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وكان مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، مقطع فيديو للمحتال الذي ظهر وهو يمسح عيني رجل آخر أمامه، يزعم أنه لا يرى، ثم يعود إليه بصره فجأة بعد المسح وقراءة أدعية وأذكار دينية.وتنتشر الكثير من مقاطع الفيديو للرجل العراقي ذاته، خلال ممارسات مماثلة مع عديد من الأشخاص، دون أن يُعرف مكان وتاريخ تصويرها، أو هوية من يظهر فيها، بجانب الرجل الذي يتخذ هيئة دينية لنفسه من خلال لحيته الطويلة.







السعودية عراقي الخوارق



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