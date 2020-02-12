الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / فيديو مؤثر... أم كورية تلتقي ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات

فيديو مؤثر... أم كورية تلتقي ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات



استخدم برنامج تلفزيوني كوري جنوبي تقنية الواقع الافتراضي لجمع شمل أم بابنتها التي توفيت في عام 2016، حيث كان يبلغ عمرها وقتها 7 سنوات.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد عرض البرنامج الذي يدعى «meeting you» فيديو يظهر الأم، التي تدعى جانغ جي سونغ، وهي ترتدي نظارة الواقع الافتراضي وقفازات ذكية وسماعة أذن وتقف أمام شاشة خضراء ضخمة، حيث بدأت التقنية بالعمل لترى الأم حديقة افتراضية تظهر ابنتها نايون منها وتركض على أمها لتتحدث وتلعب معها.



وفور رؤيتها لابنتها أجهشت سونغ بالبكاء، وترددت في لمس طفلتها «الافتراضية»، إلا أن نايون دعتها إلى مسك يديها، لتمد الأم يدها وتمررها على وجه وشعر ابنتها وتحتضنها، قائلة: «حبيبتي، لقد اشتقت إليك»، لترد نايون عليها قائلة: «اشتقت إليك كثيراً يا أمي».



وبعد ذلك، جلست الطفلة الصغيرة مع والدتها وأمامهما كعكة، حيث قاما بالاحتفال بعيد ميلاد نايون والغناء معاً.



وفي نهاية الفيديو، تودع نايون سونغ وتتجه للنوم، مؤكدة لها أنها لم تعد تشعر بالألم الآن.



ومن جهتهم، جلس والد نايون وشقيقها وشقيقتها في الاستوديو لمشاهدة فيديو لقاء سونغ ونايون، حيث سيطر عليهم الحزن والبكاء.



وأثنت سونغ على هذه التجربة الفريدة من نوعها، قائلة إنها قضت وقتاً سعيداً جداً، وإن ما حدث كان حلماً طالما تمنت تحقيقه.



يذكر أن شركة «مونهوا برودكاستينغ كوربوريشن» الكورية هي التي صممت هذا المشروع، وقد أكدت أنها حرصت على أن تكون السمات الأساسية الخاصة بنايون، مثل وجهها وجسمها وصوتها، دقيقة قدر الإمكان لتبدو كأنها حقيقية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استخدم برنامج تلفزيوني كوري جنوبي تقنية الواقع الافتراضي لجمع شمل أم بابنتها التي توفيت في عام 2016، حيث كان يبلغ عمرها وقتها 7 سنوات.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد عرض البرنامج الذي يدعى «meeting you» فيديو يظهر الأم، التي تدعى جانغ جي سونغ، وهي ترتدي نظارة الواقع الافتراضي وقفازات ذكية وسماعة أذن وتقف أمام شاشة خضراء ضخمة، حيث بدأت التقنية بالعمل لترى الأم حديقة افتراضية تظهر ابنتها نايون منها وتركض على أمها لتتحدث وتلعب معها.وفور رؤيتها لابنتها أجهشت سونغ بالبكاء، وترددت في لمس طفلتها «الافتراضية»، إلا أن نايون دعتها إلى مسك يديها، لتمد الأم يدها وتمررها على وجه وشعر ابنتها وتحتضنها، قائلة: «حبيبتي، لقد اشتقت إليك»، لترد نايون عليها قائلة: «اشتقت إليك كثيراً يا أمي».وبعد ذلك، جلست الطفلة الصغيرة مع والدتها وأمامهما كعكة، حيث قاما بالاحتفال بعيد ميلاد نايون والغناء معاً.وفي نهاية الفيديو، تودع نايون سونغ وتتجه للنوم، مؤكدة لها أنها لم تعد تشعر بالألم الآن.ومن جهتهم، جلس والد نايون وشقيقها وشقيقتها في الاستوديو لمشاهدة فيديو لقاء سونغ ونايون، حيث سيطر عليهم الحزن والبكاء.وأثنت سونغ على هذه التجربة الفريدة من نوعها، قائلة إنها قضت وقتاً سعيداً جداً، وإن ما حدث كان حلماً طالما تمنت تحقيقه.يذكر أن شركة «مونهوا برودكاستينغ كوربوريشن» الكورية هي التي صممت هذا المشروع، وقد أكدت أنها حرصت على أن تكون السمات الأساسية الخاصة بنايون، مثل وجهها وجسمها وصوتها، دقيقة قدر الإمكان لتبدو كأنها حقيقية.

- فيديو :









فيديو افتراضي ام كورية لقاء



شارك الخبر أصدقاءك:



193

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







