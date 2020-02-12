الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / مصر تعلن عن مولد المواطن رقم 100 مليون

مصر تعلن عن مولد المواطن رقم 100 مليون

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

أعلنت مصر عن وصول التعداد السكاني في البلاد، أمس الثلاثاء، 100 مليون نسمة، والمولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا.



وسجلت الساعة السكانية المعلقة بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة.



ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.



وبلغ عدد الشباب في مصر في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" نحو 20.2 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت مصر عن وصول التعداد السكاني في البلاد، أمس الثلاثاء، 100 مليون نسمة، والمولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا.وسجلت الساعة السكانية المعلقة بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة.ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.وبلغ عدد الشباب في مصر في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" نحو 20.2 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث".







مصر مولد المواطن 100 مليون



شارك الخبر أصدقاءك:



83

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







