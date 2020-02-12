 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط
الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 01:22:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط

*يمن برس - متابعة خاصة
أغلقت جماعة الحوثي عدداً من الكافيهات والاستراحات في العاصمة صنعاء، تحت ذريعة "منع الاختلاط". 

وأكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أغلقت عددًا من الكافيهات والاستراحات بشارع حدة والأصبحي وصنعاء القديمة، لافتين إلى أن بعضها تقع في أعالي فنادق سياحية.

وأضافت المصادر أن قيادة الجماعة رفضت فتح هذه الأماكن إلا بعد دفع مالكيها مبالغ باهظة، وإلزامهم بتخصيص الكافيهات والاستراحات فإما أن تكون خاصة بالرجال أو النساء، كان آخرها كافيه "سبأ مول" الواقع بحي الأصبحي، والذي أغلقته الجماعة ورفضت فتحه إلا بعد أن خصصه مالكه للنساء فقط.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
267
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©