الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط

*يمن برس - متابعة خاصة
أغلقت جماعة الحوثي عدداً من الكافيهات والاستراحات في العاصمة صنعاء، تحت ذريعة "منع الاختلاط".
وأكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أغلقت عددًا من الكافيهات والاستراحات بشارع حدة والأصبحي وصنعاء القديمة، لافتين إلى أن بعضها تقع في أعالي فنادق سياحية.
وأضافت المصادر أن قيادة الجماعة رفضت فتح هذه الأماكن إلا بعد دفع مالكيها مبالغ باهظة، وإلزامهم بتخصيص الكافيهات والاستراحات فإما أن تكون خاصة بالرجال أو النساء، كان آخرها كافيه "سبأ مول" الواقع بحي الأصبحي، والذي أغلقته الجماعة ورفضت فتحه إلا بعد أن خصصه مالكه للنساء فقط.
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