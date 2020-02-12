الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط

الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

أغلقت جماعة الحوثي عدداً من الكافيهات والاستراحات في العاصمة صنعاء، تحت ذريعة "منع الاختلاط".



وأكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أغلقت عددًا من الكافيهات والاستراحات بشارع حدة والأصبحي وصنعاء القديمة، لافتين إلى أن بعضها تقع في أعالي فنادق سياحية.



وأضافت المصادر أن قيادة الجماعة رفضت فتح هذه الأماكن إلا بعد دفع مالكيها مبالغ باهظة، وإلزامهم بتخصيص الكافيهات والاستراحات فإما أن تكون خاصة بالرجال أو النساء، كان آخرها كافيه "سبأ مول" الواقع بحي الأصبحي، والذي أغلقته الجماعة ورفضت فتحه إلا بعد أن خصصه مالكه للنساء فقط.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أغلقت جماعة الحوثي عدداً من الكافيهات والاستراحات في العاصمة صنعاء، تحت ذريعة "منع الاختلاط".وأكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أغلقت عددًا من الكافيهات والاستراحات بشارع حدة والأصبحي وصنعاء القديمة، لافتين إلى أن بعضها تقع في أعالي فنادق سياحية.وأضافت المصادر أن قيادة الجماعة رفضت فتح هذه الأماكن إلا بعد دفع مالكيها مبالغ باهظة، وإلزامهم بتخصيص الكافيهات والاستراحات فإما أن تكون خاصة بالرجال أو النساء، كان آخرها كافيه "سبأ مول" الواقع بحي الأصبحي، والذي أغلقته الجماعة ورفضت فتحه إلا بعد أن خصصه مالكه للنساء فقط.







كافيهات صنعاء الاختلاط الحوثيين



شارك الخبر أصدقاءك:



267

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







