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الريال اليمني يسجل تراجعا مخيفا وسط تحذيرات كبيرة من تدني الوضع الاقتصادي(السعر في صنعاء وعدن اليوم)
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 01:34:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية
في ظل اتساع الفارق بين صنعاء وعدن .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 170.5
الدولار : 647
الإماراتي : 173.5
العماني : 1662
ذهب كسر 21 : 27,700
(( أسعار البيع ))
السعودي : 171
الدولار : 650
الإماراتي : 175.5
العماني : 1684
ذهب كسر 21 : 28,000
الأسعار في صنعاء .
شراء السعودي : 157.5
بيع السعودي : 157.8
شراء الدولار : 597.5
بيع الدولار : 599.5
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