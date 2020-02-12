 الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / كويكب هائل قد يعيث بالأرض تدميرًا لو ضربها السبت المقبل!
كويكب هائل قد يعيث بالأرض تدميرًا لو ضربها السبت المقبل!
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 01:56:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
كويكب هائل قد يعيث بالأرض تدميرًا لو ضربها السبت المقبل!
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
يشهد كوكب الأرض يوم السبت القادم مرور كوكب هائل بسرعة قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق في جميع أنحاء الكوكب حال ضرب الأرض فعلا.

وفي السابق، قالت ناسا: "نعتقد أن أي جسم أكبر من واحد إلى 2 كم، يمكن أن تكون له آثار كارثية في جميع أنحاء العالم".

وتكشف استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتأهب للأجسام القريبة من الأرض لعام 2018، أنه يمكن للكويكبات التي يبلغ قطرها كيلو مترا واحدا وما فوق، أن تسبب أضرارا على نطاق عالمي.

ولحسن الحظ، خلال اقتراب الكويكب من الأرض يوم السبت 15 فبراير، الساعة 6.05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستمر صخرة الفضاء على بعد أكثر من 5.77 مليون كم من الأرض.

ومع ذلك، تصنف ناسا أي جسم قريب من الأرض (NEO)، يقع على بعد 7.5 مليون كم منا، على أنه "خطر محتمل".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
360
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©