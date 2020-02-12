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كويكب هائل قد يعيث بالأرض تدميرًا لو ضربها السبت المقبل!

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*يمن برس - متابعات

يشهد كوكب الأرض يوم السبت القادم مرور كوكب هائل بسرعة قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق في جميع أنحاء الكوكب حال ضرب الأرض فعلا.



وفي السابق، قالت ناسا: "نعتقد أن أي جسم أكبر من واحد إلى 2 كم، يمكن أن تكون له آثار كارثية في جميع أنحاء العالم".



وتكشف استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتأهب للأجسام القريبة من الأرض لعام 2018، أنه يمكن للكويكبات التي يبلغ قطرها كيلو مترا واحدا وما فوق، أن تسبب أضرارا على نطاق عالمي.



ولحسن الحظ، خلال اقتراب الكويكب من الأرض يوم السبت 15 فبراير، الساعة 6.05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستمر صخرة الفضاء على بعد أكثر من 5.77 مليون كم من الأرض.



ومع ذلك، تصنف ناسا أي جسم قريب من الأرض (NEO)، يقع على بعد 7.5 مليون كم منا، على أنه "خطر محتمل".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يشهد كوكب الأرض يوم السبت القادم مرور كوكب هائل بسرعة قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق في جميع أنحاء الكوكب حال ضرب الأرض فعلا.وفي السابق، قالت ناسا: "نعتقد أن أي جسم أكبر من واحد إلى 2 كم، يمكن أن تكون له آثار كارثية في جميع أنحاء العالم".وتكشف استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتأهب للأجسام القريبة من الأرض لعام 2018، أنه يمكن للكويكبات التي يبلغ قطرها كيلو مترا واحدا وما فوق، أن تسبب أضرارا على نطاق عالمي.ولحسن الحظ، خلال اقتراب الكويكب من الأرض يوم السبت 15 فبراير، الساعة 6.05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستمر صخرة الفضاء على بعد أكثر من 5.77 مليون كم من الأرض.ومع ذلك، تصنف ناسا أي جسم قريب من الأرض (NEO)، يقع على بعد 7.5 مليون كم منا، على أنه "خطر محتمل".







كويكب يقترب من الأرض



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