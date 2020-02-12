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مسلحون يقتلون اثنين من عناصر الانتقالي في أبين (تفاصيل)
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 02:18:00 مساءً

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مسلحون يقتلون اثنين من عناصر الانتقالي في أبين (تفاصيل)

*يمن برس -أبين
أفادت مصادر عسكرية بمقتل عنصرين من منتسبي الحزام الأمني، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، برصاص مسلحين في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
 
وقالت المصادر، إن مسلحين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على عنصرين من منتسبي "الحزام الأمني" في مدينة المحفد جنوب شرق محافظة أبين وأردوهما صريعين على الفور.
 
وتأتي الحادثة بعد أيام من تفجير منزل قائد قوات التدخل السريع التابع للحزام الأمني في المدينة ذاتها من قبل مسلحين متشددين.


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خاص - يمن برس

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