اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة وسط مدينة تعز (تفاصيل)

*يمن برس -خاص
اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الأربعاء بين أفراد الأمن وعصابة مسلحة وسط محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
مصادر عسكرية أوضحت لـ"يمن برس" أن الاشتباكات اندلعت في منطقة وادي القاضي بين الحملة الأمنية وعناصر مسلحة بقيادة المدعو "عبد الرحمن غدر"
وأضافت المصادر أن الاشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم مدنيين ، لم تتوفر معلومات حول عددهم وأسمائهم حتى الآن .
وأشارت أن الاشتباكات التي اندلعت كانت على خلفية مقتل شخص يدعى " عصام الجعشني وعدد من المدنيين عصر يوم أمس في حارة عمار مما دفع الحملة الأمنية للتحرك والقبض على المدعو "غدر" الذي قام بدوره بمقاومة السلطة ولم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من ضبطه .
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