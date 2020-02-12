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روسيا ..انتحار مسؤول حكومي سابق في قاعة المحكمة فور سماعه حكم القاضي عليه
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 03:26:00 مساءً

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روسيا ..انتحار مسؤول حكومي سابق في قاعة المحكمة فور سماعه حكم القاضي عليه

*يمن برس -متابعة خاصة
بعد سماعه حكم القاضية بثلاث سنوات من الحبس المشدد، انتحر الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات الفدرالية، فيكتور سفيريدوف، بإطلاقه الرصاص على رأسه من مسدسه الشخصي.

وكانت وكالة نوفوستي الروسية قد نقلت عن مصدر في جهات أمنية قوله إن الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات التابعة لمصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية، فيكتور سفيريدوف، قد أطلق الرصاص على رأسه من مسدس شخصي، في محكمة تشيرتانوفسكي، بعد إعلان القاضية، ناتاليا شاباشيفا، الحكم عليه بثلاث سنوات من الحبس المشدد. وكان سفيريدوف موجودا في قاعة المحكمة، بموجب تعهد ضمان محل الإقامة.

ويقول مراسل "آر بي كا" الروسية، أن المدعى عليه كان يعاني من سرطان غير قابل للشفاء.

وكان سفيريدوف متهما في قضية ابتزاز النائب السابق لمدير مصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية، بقيمة 10 ملايين روبل (حوالي 160 ألف دولار)، وكان رهن الإقامة الجبرية قبل صدور الحكم.


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خاص - يمن برس

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