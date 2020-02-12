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أفراد من القوات الخاصة يبدأون اعتصامًا مفتوحًا في شبوة (صورة)
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 04:14:00 مساءً

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من اعتصام أفراد القوات الخاصة بشبوة
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من اعتصام أفراد القوات الخاصة بشبوة

*يمن برس -شبوة
نفذ أفراد من قوات الأمن الخاصة اليوم اعتصاما في مدينة عتق بمحافظة شبوة النفطية (شرق اليمن) للمطالبة بإنصافهم وإعادتهم إلى الخدمة.

ونقل "المشهد الخليجي" عن أحد الجنود المعتصمين قوله "" إن اعتصامهم جاء بعد مناشدات عدة لقيادة قوات الأمن الخاصة بالتدخل لإزالة الظلم والتهميش والاقصاء الذي يتعرضون له.

وأوضح الجندي أنهم رفعوا تظلمات عدة لتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى العمل ضمن صفوف القوات الخاصة وصرف حقوقهم لكن "مطالبنا لم يتم الالتفات إليها"، حسب تعبيره.

وقال الجندي إنهم يطالبون بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لتقصي الحقيقة وتطبيق القانون والنظر في مطالبهم العادلة.

وأكد أنهم لن يغادروا أماكنهم "حتى يتم إنصافنا وتنفيذ مطالبنا العادلة"، حسب قوله.


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خاص - يمن برس

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