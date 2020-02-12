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تقنية غير مسبوقة لشحن السيارات والحافلات الكهربائية في دبي

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأربعاء، تدشين التشغيل التجريبي لمشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية أثناء سيرها دون توقف بتقنية الرنين المغناطيسي الموجه.



وقالت الهيئة إن التشغيل جاء بعد اختبار التقنية الجديدة بشكل مكثّف في واحة "دبي للسيليكون"، وذلك في إطار جهودها لتوفير وسائل نقل جماعي خضراء صديقة للبيئة ومستدامة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



ومن جانبه قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن "المشروع يعد إحدى مبادرات الهيئة لدعم وتحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام بالتوافق مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وخطة دبي 2021 وانسجاما مع رؤية الإمارات 2021".





وأضاف أن "المشروع يعتبر أحد مشاريع مسرعات دبي المستقبل ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وواحة دبي للسيليكون"، مشيرا إلى أن "المشروع تضمن في مرحلته الأولى تجهيز البنية التحتية اللازمة ومسار شحن تحت الطريق بطول 60 مترا في منطقة واحة دبي للسيليكون، لتمكين المركبات والحافلات الكهربائية من الشحن اللاسلكي أثناء سيرها ودون توقف".



وأوضح الطاير أن "الهيئة نفذت تشغيلا تجريبيا لحافلة ومركبة كهربائيتين، وقد أظهرت النتائج كفاءة عالية في الشحن اللاسلكي مماثلة لأنظمة الشحن السلكي ومستوى من الموجات الكهرومغناطيسية داخل الحافلة والمركبة ضمن المعايير القياسية العالمية"، متابعا: "نجاح إدخال وتشغيل الحافلات والمركبات الكهربائية ضمن أسطول النقل الجماعي التابع للهيئة يرتكز إلى حد كبير على تقنية الشحن وتوفرها واعتماديتها".





وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن "هيئة الطرق والمواصلات تواكب بصوره مستمرة أحدث التطورات وما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة الحافلات والبطاريات الكهربائية وأنظمة الشحن المختلفة، لاستخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطولها في المرحلة المقبلة وتأمين وسائل نقل جماعي آمنة وسهلة ومستدامة وتستلهم مبادئ عملها من رؤية اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة وهي جزء من رؤية الإمارات 2021".



وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن مشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وواحة دبي للسيليكون يسهم في دعم مسيرة الاستدامة في دبي التي تعد من المدن الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية.. ومن شأن هذه المبادرة أن تزيد من أعداد المركبات الكهربائية في دبي التي تشهد بالفعل زيادة مطردة لا سيما مع اهتمام حكومة دبي بمبادرات التنقل الأخضر".



وأكد أن "هيئة كهرباء ومياه دبي انتهت من تركيب أكثر من 240 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي وتهدف إلى وصول عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 300 محطة مع نهاية العام الجاري لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. كما أعلنت الهيئة عن تمديد فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر" حتى نهاية 2021 وذلك في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأربعاء، تدشين التشغيل التجريبي لمشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية أثناء سيرها دون توقف بتقنية الرنين المغناطيسي الموجه.وقالت الهيئة إن التشغيل جاء بعد اختبار التقنية الجديدة بشكل مكثّف في واحة "دبي للسيليكون"، وذلك في إطار جهودها لتوفير وسائل نقل جماعي خضراء صديقة للبيئة ومستدامة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ومن جانبه قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن "المشروع يعد إحدى مبادرات الهيئة لدعم وتحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام بالتوافق مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وخطة دبي 2021 وانسجاما مع رؤية الإمارات 2021".وأضاف أن "المشروع يعتبر أحد مشاريع مسرعات دبي المستقبل ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وواحة دبي للسيليكون"، مشيرا إلى أن "المشروع تضمن في مرحلته الأولى تجهيز البنية التحتية اللازمة ومسار شحن تحت الطريق بطول 60 مترا في منطقة واحة دبي للسيليكون، لتمكين المركبات والحافلات الكهربائية من الشحن اللاسلكي أثناء سيرها ودون توقف".وأوضح الطاير أن "الهيئة نفذت تشغيلا تجريبيا لحافلة ومركبة كهربائيتين، وقد أظهرت النتائج كفاءة عالية في الشحن اللاسلكي مماثلة لأنظمة الشحن السلكي ومستوى من الموجات الكهرومغناطيسية داخل الحافلة والمركبة ضمن المعايير القياسية العالمية"، متابعا: "نجاح إدخال وتشغيل الحافلات والمركبات الكهربائية ضمن أسطول النقل الجماعي التابع للهيئة يرتكز إلى حد كبير على تقنية الشحن وتوفرها واعتماديتها".وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن "هيئة الطرق والمواصلات تواكب بصوره مستمرة أحدث التطورات وما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة الحافلات والبطاريات الكهربائية وأنظمة الشحن المختلفة، لاستخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطولها في المرحلة المقبلة وتأمين وسائل نقل جماعي آمنة وسهلة ومستدامة وتستلهم مبادئ عملها من رؤية اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة وهي جزء من رؤية الإمارات 2021".وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن مشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وواحة دبي للسيليكون يسهم في دعم مسيرة الاستدامة في دبي التي تعد من المدن الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية.. ومن شأن هذه المبادرة أن تزيد من أعداد المركبات الكهربائية في دبي التي تشهد بالفعل زيادة مطردة لا سيما مع اهتمام حكومة دبي بمبادرات التنقل الأخضر".وأكد أن "هيئة كهرباء ومياه دبي انتهت من تركيب أكثر من 240 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي وتهدف إلى وصول عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 300 محطة مع نهاية العام الجاري لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. كما أعلنت الهيئة عن تمديد فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر" حتى نهاية 2021 وذلك في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة".







السيارات دبي تقنية غير مسبوقة



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