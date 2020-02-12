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قيادي مؤتمري يقدم اعتذاره لشباب ثورة فبراير ويعترف بمهاجمتهم
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 09:36:00 مساءً

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ياسر اليماني
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ياسر اليماني

*يمن برس -متابعات
وجه القيادي في حزب المؤتمر ياسر اليماني اعتذار لشباب ثورة الحادي عشر من فبراير في ذكراها التاسعة"

وقال اليماني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في كل ذكرى ثورتكم وذكرى شهدائكم، لزاما علينا أن نعتذر لكم فنحن أول من هاجمكم في منابر الإعلام".

 

وخاطب اليماني شباب الثورة قائلا " احتفلوا أيها الثوار .. ثوار فبراير يحق لكم ان تحتفلوا فقد كنتم تطالبون بحقوقكم المشروعة بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة والعيش الكريم".

وأضاف " لقد دفعتم الثمن غاليا وباهظا من دمائكم وأرواحكم ، ودماء شهداء الوطن ، وأولهم شهداء جمعه الكرامة، ومن خلفهم الشهيد حميد القشيبي و الشدادي والقائمة طويلة".
 

وأوضح اليماني أن شباب ثورة فبراير دفعوا فاتورة باهظة، حيث تم تشريدهم من وطنهم، وتفجير منازلهم ، مؤكدا "لم يراعوا دين ولا قبيلة ولا أخلاق انسانية في خلافاتهم ولا حتى أخلاق سياسية وكل ذلك لنبقى نحكم ولو على جثثكم" في اشارة الى نظام صالح.

وعن قيادة المؤتمر ونظام صالح قال اليماني "لو كانوا رجال دولة كما يتحدثون اليوم لما سقطت الدولة المزعومة التي يتحدثون عنها أصلا، ولما سلموها لمليشيا مران مقابل الانتقام والحقد وتصفيه الحسابات الشخصية .. احتفلوا" حسب قوله.

وأحيا شباب ثورة فبراير الذكرى التاسعة لثورتهم في معظم محافظات الجمهورية ، وأكدوا في بيان لهم استمرار نضالهم ضد من يعيق استقرار اليمن الجمهوري، وبناء دولته المدنية.


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خاص - يمن برس

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