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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1113 شخصاً

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*يمن برس - متابعات

قالت السلطات الصينية يوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 1113 شخصا في جميع أنحاء البلاد. وأضافت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 11 فبراير حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصاً ". وأكد البيان شفاء 4740 شخصاً. في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في إقليم هوبي الصيني في بيان الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا ارتفع بواقع 94 حالة إلى 1068 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء. واكتشفت 1638 حالة إصابة جديدة في الإقليم الواقع وسط الصين والذي انطلق منه تفشي الفيروس ليصل عدد الحالات المصابة إلى 33366 حالة إصابة. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت السلطات الصينية يوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 1113 شخصا في جميع أنحاء البلاد. وأضافت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 11 فبراير حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصاً ". وأكد البيان شفاء 4740 شخصاً. في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في إقليم هوبي الصيني في بيان الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا ارتفع بواقع 94 حالة إلى 1068 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء. واكتشفت 1638 حالة إصابة جديدة في الإقليم الواقع وسط الصين والذي انطلق منه تفشي الفيروس ليصل عدد الحالات المصابة إلى 33366 حالة إصابة. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.







الصين كورونا وفيات



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