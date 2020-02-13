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العثور على قيادي حوثي مقتولاً في أحد المطاعم في الحديدة

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*يمن برس - الحديدة

لقي قيادي حوثه مصرعه، الأربعاء، في محافظة الحديدة (غربي البلاد) بعد أيام على قيامه بقتل قيادي ميداني آخر. وقالت مصادر محلية إنه عثر على القيادي الحوثي عبدالله عبده عطيفة، مقتولا داخل أحد المطاعم فى منطقة المغرس، جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وأوضحت أن عطيفة قًتل بعد ثلاثة أيام من قتله القيادي الميداني أبو زكريا، في خلاف حول كمية من الذخائر. وأشارت المصادر إلى أن عطيفة من أبناء مديرية التحيتا في الحديدة، فيما ينتمى أبو زكريا إلى محافظة عمران. وتنامت الخلافات بشكل ملحوظ بين قيادات ومشرفي جماعة الحوثي خلال الفترة الفائتة على خلفية النفوذ وتقاسم الأموال المنهوبة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي قيادي حوثه مصرعه، الأربعاء، في محافظة الحديدة (غربي البلاد) بعد أيام على قيامه بقتل قيادي ميداني آخر. وقالت مصادر محلية إنه عثر على القيادي الحوثي عبدالله عبده عطيفة، مقتولا داخل أحد المطاعم فى منطقة المغرس، جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وأوضحت أن عطيفة قًتل بعد ثلاثة أيام من قتله القيادي الميداني أبو زكريا، في خلاف حول كمية من الذخائر. وأشارت المصادر إلى أن عطيفة من أبناء مديرية التحيتا في الحديدة، فيما ينتمى أبو زكريا إلى محافظة عمران. وتنامت الخلافات بشكل ملحوظ بين قيادات ومشرفي جماعة الحوثي خلال الفترة الفائتة على خلفية النفوذ وتقاسم الأموال المنهوبة.







الحديدة تصفية قيادي حوثي



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