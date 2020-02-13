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إعلان حالة الاستنفار القصوى في صنعاء تحسباً لهجوم كاسح

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*يمن برس - صنعاء

أعلن مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي في العاصمة صنعاء حالة الاستنفار لمواجهة انتشار الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر الشتوية بالسهل التهامي. ودعا المركز في اجتماع عقد الأربعاء بصنعاء، الهيئات والمنظمات المعنية بالأمن الغذائي إلى سرعة التدخل لدعم جهود مكافحة الجراد والحد من انتشاره باعتباره آفة خطيرة تهدد مصادر الأمن الغذائي. وناقش الاجتماع آلية مواجهة أسراب الجراد التي انتشرت في مختلف المناطق والأودية الزراعية بالسهل التهامي للحد من مخاطرها على القطاع الزراعي. واستعرض الاجتماع تقرير مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد المهندس عادل الشيباني حول الجهود المبذولة للحد من الأضرار الاقتصادية على المحاصيل الزراعية جراء انتشار الجراد خاصة في مناطق سهل تهامة التي تعد سلة الغذاء لليمن. وأشار التقرير إلى أن الظروف المناخية والبيئية الملائمة من أمطار ورطوبة وغطاء نباتي أخضر من أبرز العوامل التي ساعدت على تكاثر الجراد وانتشاره، كما أن أسراب الجراد القادمة من القرن الأفريقي وعدد من دول الجوار شكلت عائقا كبيرا أمام جهود المكافحة الميدانية التي بذلتها فرق المكافحة التابعة لمركز الجراد. ولفت التقرير إلى أن أعمال الرش والمكافحة لحشرات الجراد خاصة في طور الحوريات "الدباء"، أسهمت بشكل كبير في تقليل حدة انتشار آفة الجراد وتخفيف حجم الخسائر في المحاصيل الزراعية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي في العاصمة صنعاء حالة الاستنفار لمواجهة انتشار الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر الشتوية بالسهل التهامي. ودعا المركز في اجتماع عقد الأربعاء بصنعاء، الهيئات والمنظمات المعنية بالأمن الغذائي إلى سرعة التدخل لدعم جهود مكافحة الجراد والحد من انتشاره باعتباره آفة خطيرة تهدد مصادر الأمن الغذائي. وناقش الاجتماع آلية مواجهة أسراب الجراد التي انتشرت في مختلف المناطق والأودية الزراعية بالسهل التهامي للحد من مخاطرها على القطاع الزراعي. واستعرض الاجتماع تقرير مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد المهندس عادل الشيباني حول الجهود المبذولة للحد من الأضرار الاقتصادية على المحاصيل الزراعية جراء انتشار الجراد خاصة في مناطق سهل تهامة التي تعد سلة الغذاء لليمن. وأشار التقرير إلى أن الظروف المناخية والبيئية الملائمة من أمطار ورطوبة وغطاء نباتي أخضر من أبرز العوامل التي ساعدت على تكاثر الجراد وانتشاره، كما أن أسراب الجراد القادمة من القرن الأفريقي وعدد من دول الجوار شكلت عائقا كبيرا أمام جهود المكافحة الميدانية التي بذلتها فرق المكافحة التابعة لمركز الجراد. ولفت التقرير إلى أن أعمال الرش والمكافحة لحشرات الجراد خاصة في طور الحوريات "الدباء"، أسهمت بشكل كبير في تقليل حدة انتشار آفة الجراد وتخفيف حجم الخسائر في المحاصيل الزراعية.







صنعاء هجوم الجراد



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