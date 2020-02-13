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انهيار مخيف للريال اليمني وموجة غلاء تجتاح البلاد

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*يمن برس - متابعة خاصة

حذر برنامج الغذاء العالمي من انعكاسات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سبب موجة غلاء طالت المواد الغذائية. وقال البرنامج، عبر حسابه على "تويتر" الأربعاء، "انخفضت قيمة الريال اليمني 15 بالمئة في الجنوب، وحوالي 7 بالمئة في الشمال، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، هذا جعل الحياة أكثر صعوبة للعديد من الأسر في اليمن، وخاصة تلك التي تعيش في الخطوط الأمامية". وأوضح أنه أصبح من الصعب جدا على الملايين الوصول للأسعار، مشيرًا إلى أن “أكثر من 12 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وشدد "البرنامج على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية بموازاة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذر برنامج الغذاء العالمي من انعكاسات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سبب موجة غلاء طالت المواد الغذائية. وقال البرنامج، عبر حسابه على "تويتر" الأربعاء، "انخفضت قيمة الريال اليمني 15 بالمئة في الجنوب، وحوالي 7 بالمئة في الشمال، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، هذا جعل الحياة أكثر صعوبة للعديد من الأسر في اليمن، وخاصة تلك التي تعيش في الخطوط الأمامية". وأوضح أنه أصبح من الصعب جدا على الملايين الوصول للأسعار، مشيرًا إلى أن “أكثر من 12 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وشدد "البرنامج على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية بموازاة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن".







اليمن الريال انهيار



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