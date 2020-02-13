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معارك ليلية طاحنة في الحديدة ودوي الانفجارات يهز المدينة

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*يمن برس - خاص

اندلعت معارك عنيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بين الحوثيين من جهة، والمقاومة المشتركة المسنودة بالتحالف العربي من جهة أخرى، في مدينة الحديدة (غربي اليمن). وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن معارك شرسة اندلعت بالقرب من سوق الحلقة ومركز سيتي ماكس شرقي مدينة الحديدة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة. وأوضح المصدر أن انفجارات عنيفة لاتزال تهز المدينة حتى اللحظة ناتجة عن القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين شرقي المدينة. وتشهد جبهات الحديدة (غربي البلاد) تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ نحو أسبوع وسط دعوات أممية للتهدئة والالتزام بوقف اطلاق النار في المحافظة الساحلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت معارك عنيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بين الحوثيين من جهة، والمقاومة المشتركة المسنودة بالتحالف العربي من جهة أخرى، في مدينة الحديدة (غربي اليمن). وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن معارك شرسة اندلعت بالقرب من سوق الحلقة ومركز سيتي ماكس شرقي مدينة الحديدة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة. وأوضح المصدر أن انفجارات عنيفة لاتزال تهز المدينة حتى اللحظة ناتجة عن القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين شرقي المدينة. وتشهد جبهات الحديدة (غربي البلاد) تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ نحو أسبوع وسط دعوات أممية للتهدئة والالتزام بوقف اطلاق النار في المحافظة الساحلية.







الحديدة معارك تصعيد



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