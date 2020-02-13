وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين: عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن

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*يمن برس - خاص

قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء إن الفرق الفنية انتهت من إنجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل البحري فالكون.



وأضاف المصدر أن شركة تيليمن ستصدر بيانًا رسميًا عن عودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة.



وثمن المصدر عاليًا الجهود الكبيرة والمهنية العالية لشركة تيليمن ومؤسسة الاتصالات.



وقال مواطنون لـ"يمن برس" إن خدمة الإنترنت عادت إلى الخدمة بعد انقطاع كلي استمر لأيام.



يذكر أن الشبكة قد خرجت عن الخدمة بنسبة 80% منذ التاسع من يناير الماضي، وذلك بعد أن تعرض الكابل البحري للقطع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء إن الفرق الفنية انتهت من إنجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل البحري فالكون.وأضاف المصدر أن شركة تيليمن ستصدر بيانًا رسميًا عن عودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة.وثمن المصدر عاليًا الجهود الكبيرة والمهنية العالية لشركة تيليمن ومؤسسة الاتصالات.وقال مواطنون لـ"يمن برس" إن خدمة الإنترنت عادت إلى الخدمة بعد انقطاع كلي استمر لأيام.يذكر أن الشبكة قد خرجت عن الخدمة بنسبة 80% منذ التاسع من يناير الماضي، وذلك بعد أن تعرض الكابل البحري للقطع.







عودة خدمة الانترنت اليمن وزارة الاتصالات



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