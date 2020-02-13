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لقاء دولي في بروكسل يبحث عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية
الخميس, 13 فبراير, 2020 02:10:00 مساءً

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لقاء دولي في بروكسل يبحث عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية
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*يمن برس - متابعة خاصة
يعقد اليوم الخميس اجتماع دولي  في بروكسيل من أجل وضع حلول عاجلة لإيقاف توجه خفض المساعدات الإنسانية المقدمة للمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الشهر المقبل.

ويلتقي كبار المانحين وعدد من وكالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الكبرى في العالم في بروكسل، لبحث مسألة تعطيل سلطات جماعة الحوثي لتوزيع المساعدات وعمل المنظمات الإغاثية.

يأتي هذا بعد أن أفاد تقرير حول الأوضاع في اليمن قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي بأن إعاقة الحوثيين وصول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤثر على 6.7 مليون يمني.

وكانت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن، قالت في وقت سابق إن وكالات المساعدات الإنسانية يجب أن تعمل في بيئة تستطيع فيها إدامة وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية".

 وأضافت "إذا وصلنا إلى نقطة لا تسمح لنا البيئة التي نعمل فيها بذلك، سنفعل كل ما في وسعنا لتغييرها" .


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خاص - يمن برس

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