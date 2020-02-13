 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثي يعاود اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد أسبوع من الإفراج عنه
الحوثي يعاود اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد أسبوع من الإفراج عنه
الخميس, 13 فبراير, 2020 02:29:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

*يمن برس -صنعاء
عاودت جماعة الحوثي الانقلابية، اختطاف الدكتور حميد عقلان، رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا، بعد أسبوع من الإفراج عنه.
 
وقالت مصادر أكاديمية، إن مسلحين حوثيين، اقتحموا منزل الدكتور عقلان بالعاصمة صنعاء، مساء أمس الأربعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما قاموا باختطاف مدير مكتبه محمد المشني.
 
وجاء اختطاف رئيس جامعة أكبر جامعات اليمن الأهلية، بعد أسبوع من الافراج عنه.
 
وقال مصدر مطلع إن الاختطاف يأتي في محاولة من مليشيا الحوثي للضغط من أجل تسليمها النظام المالي ونظام البيانات الإلكتروني الذي لا يزال مغلقاً من قبل مالكي الجامعة ويتم التحكم به من خارج اليمن.
 
وفي أواخر يناير الماضي، خطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الدكتور عقلان، وأودعته في سجنٍ خاص، وقامت بالسيطرة على الجامعة وتعيين موالين لها في إدارتها، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، تحت ضغوط شعبية وقبلية.
 
وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي يعود ملكيتها لمستثمرين ومؤسسات يمنية، الجامعة الأقدم والأكبر في اليمن وتعمل منذ العام 1992م وتخرج منها آلاف الطلبة اليمنيين والعرب في مختلف التخصصات العلمية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
267
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©