الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثي يعاود اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد أسبوع من الإفراج عنه

الحوثي يعاود اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد أسبوع من الإفراج عنه

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

*يمن برس -صنعاء

عاودت جماعة الحوثي الانقلابية، اختطاف الدكتور حميد عقلان، رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا، بعد أسبوع من الإفراج عنه.



وقالت مصادر أكاديمية، إن مسلحين حوثيين، اقتحموا منزل الدكتور عقلان بالعاصمة صنعاء، مساء أمس الأربعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما قاموا باختطاف مدير مكتبه محمد المشني.



وجاء اختطاف رئيس جامعة أكبر جامعات اليمن الأهلية، بعد أسبوع من الافراج عنه.



وقال مصدر مطلع إن الاختطاف يأتي في محاولة من مليشيا الحوثي للضغط من أجل تسليمها النظام المالي ونظام البيانات الإلكتروني الذي لا يزال مغلقاً من قبل مالكي الجامعة ويتم التحكم به من خارج اليمن.



وفي أواخر يناير الماضي، خطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الدكتور عقلان، وأودعته في سجنٍ خاص، وقامت بالسيطرة على الجامعة وتعيين موالين لها في إدارتها، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، تحت ضغوط شعبية وقبلية.



وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي يعود ملكيتها لمستثمرين ومؤسسات يمنية، الجامعة الأقدم والأكبر في اليمن وتعمل منذ العام 1992م وتخرج منها آلاف الطلبة اليمنيين والعرب في مختلف التخصصات العلمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عاودت جماعة الحوثي الانقلابية، اختطاف الدكتور حميد عقلان، رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا، بعد أسبوع من الإفراج عنه.وقالت مصادر أكاديمية، إن مسلحين حوثيين، اقتحموا منزل الدكتور عقلان بالعاصمة صنعاء، مساء أمس الأربعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما قاموا باختطاف مدير مكتبه محمد المشني.وجاء اختطاف رئيس جامعة أكبر جامعات اليمن الأهلية، بعد أسبوع من الافراج عنه.وقال مصدر مطلع إن الاختطاف يأتي في محاولة من مليشيا الحوثي للضغط من أجل تسليمها النظام المالي ونظام البيانات الإلكتروني الذي لا يزال مغلقاً من قبل مالكي الجامعة ويتم التحكم به من خارج اليمن.وفي أواخر يناير الماضي، خطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الدكتور عقلان، وأودعته في سجنٍ خاص، وقامت بالسيطرة على الجامعة وتعيين موالين لها في إدارتها، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، تحت ضغوط شعبية وقبلية.وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي يعود ملكيتها لمستثمرين ومؤسسات يمنية، الجامعة الأقدم والأكبر في اليمن وتعمل منذ العام 1992م وتخرج منها آلاف الطلبة اليمنيين والعرب في مختلف التخصصات العلمية.







الحوثي حميد عقلان صنعاء



شارك الخبر أصدقاءك:



267

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







