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انهيار كارثي للريال اليمنـي أمام الدولار والعملات الأجنبية وسط مخاوف كبيرة من تهدور الاقتصاد المحلي(السعر اليوم)
الخميس, 13 فبراير, 2020 02:49:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية
في ظل تدهور الوضع للمعيشي في عموم محافظات الجمهورية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 13 فبراير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 171.5
الدولار : 651.5
الإماراتي : 174.5
العماني : 1672
ذهب كسر 21 : 28,000
(( أسعار البيع )) .
السعودي : 172.2
الدولار : 655
الإماراتي : 176.5
العماني : 1696
ذهب كسر 21 : 28,300
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