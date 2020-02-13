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جماعة الحوثي تداهم عددًا من منازل المواطنين في إب
الخميس, 13 فبراير, 2020 03:35:00 مساءً

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حوثيون
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حوثيون

*يمن برس -إب
نفذت جماعة الحوثي الانقلابية، حملة مداهمات واسعة، لعدد من منازل المواطنين في مدينة إب، وسط اليمن.
 
وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين يُعتقد انتماؤهم للأمن الوقائي الحوثي، وأفراد من القوات الخاصة التابعة للجماعة قاموا، الأربعاء، باقتحام منازل عدد من المواطنين في مناطق "الشعاب والجائه" شرق مدينة إب، وعبثوا بمحتوياتها.
 
وأفادت المصادر أن أفراد الحملة الحوثية اقتحموا منزل المواطن" عادل العرومي" وقاموا بتكسير أبواب منزله والعبث بمحتوياته، كما قاموا باقتحام منازل "الجهام، الهندي، ردعان".
 
وبحسب المصادر فإن الجماعة الحوثية تتهم المواطنين بإيواء من أسمتهم "مطلوبين أمنيين" وهي التهمة التي لم تثبت بعد عمليات المداهمة والاقتحامات، حيث لم يتم العثور على أي أحد في تلك المساكن.
 
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم وانتهاكات أمنية جسمية تمارسها الجماعة الانقلابية بحق أبناء المحافظة.


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خاص - يمن برس

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