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الجوف..اندلاع مواجهات شرسة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات

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الجوف

*يمن برس -خاص

اندلعت معارك عنيفة اليوم الخميس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد .



وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي في جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل .



وأشارت المصادر أن مدفعية الجيش وطيران التحالف استهدفا آليات عسكرية ومواقع تابعة للحوثيين في ذات الجبهة.



وفي السياق ، قالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وعناصر الحوثيين في جبهة العقبة شمال شرقي الجوف



وأكدت المصادر أن قوات الجيش صدت هجوما عنيفا للحوثيين بعد مواجهات استمرت لساعات طويلة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت معارك عنيفة اليوم الخميس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد .وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي في جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل .وأشارت المصادر أن مدفعية الجيش وطيران التحالف استهدفا آليات عسكرية ومواقع تابعة للحوثيين في ذات الجبهة.وفي السياق ، قالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وعناصر الحوثيين في جبهة العقبة شمال شرقي الجوفوأكدت المصادر أن قوات الجيش صدت هجوما عنيفا للحوثيين بعد مواجهات استمرت لساعات طويلة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين .







الجوف مواجهات الحوثيين



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