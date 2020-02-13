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مأرب ..تحالف الأحزاب السياسية يعقد مؤتمرا صحفيا ويصدر هذا البيان الهام(نص البيان)

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*يمن برس -خاص

عقدت قيادة أحزاب اللقاء المشترك اليوم الخميس في محافظة مأرب لقاءا تشاوريا لمناقشة الأحداث الأخيرة وتداعياتها على المستوى المحلي والاقليمي.



وقد أكد المجتمعون وقوفوهم مع رئاسة الجمهورية ومع القوات الحكومية في الدفاع عن الوطن والجمهورية ضد جماعة الحوثي التي نهبت السلطة وعطلت مؤسسات الدولة ووقفت ضد توجهات وتطلعات الشعب اليمني.



حضر اللقاء قيادات أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة مأرب وعدد من المهتمين والمتابعين للشأن اليمني بمحافظة بمأرب.



وفيما يلي (نص البيان)



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن تحالف الأحزاب السياسية مارب

بمسؤولية عالية واستشعار بخطورة المرحلة وطبيعتها وأحداثها ، وقفت أحزاب التحالف السياسي مارب, أمام الأوضاع والتطورات الجارية على الصعيدين المحلي والوطني ومتطلبات اللحظة الراهنة سياسيا وعسكريا وأمنيا وإعلاميا ، وإذ تثمن الجهود الرسمية والشعبية والتضحيات والملاحم البطولية التي اجترحها أبناء مارب خلال الفترة الماضية، وكان لها الدور الأبرز في تحطيم أحلام المليشيات الحوثية ، ببسط وسيطرة مشروعهم السلالي البغيض، وواد أهدافهم في القضاء على الثورة والجمهورية والعودة إلى زمن الأمامة والكهنوت والطغيان، فان الأحزاب السياسية تؤكد بأن المرحلة الراهنة مرحلة حاسمة في الصراع ، تتطلب مزيداً من تظافر الجهود وتوحيد المواقف ورص الصفوف واستنهاض كافة الطاقات والإمكانات وحشد الموارد البشرية والمادية وتعبئة كل القدرات الرسمية والشعبية لمواجهة الانقلابين وإفشال اطماعهم ، لا تجاه مارب وحسب - بل ولإسقاط مشروعهم على المستوى الوطني.

وعلى طريق النهوض بمهمات المرحلة ومتطلباتها فإن الأحزاب السياسية مأرب تقر ما يلي:

تجدد الاحزاب السياسية مارب موقفها الثابت والقوي الى صف قيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي .

توكد الأحزاب السياسية في مأرب موقفها الثابت إلى جانب قيادة المحافظة (مدنية/عسكرية) بقيادة اللواء/ سلطان علي العرادة وتدعم كافة الجهود المبذولة على مختلف الاصعدة ،وفي المقدمة منها جهود الدفاع عن مارب وامنها واستقرارها.

تؤكد الأحزاب السياسية على دعمها ومساندتها للجيش الوطني في مواجهته الباسلة للمليشيات الانقلابية وفي تصديه البطولي لحربها الغاشمة ضد الشعب الوطن، كما تشيد بالدور البطولي الذي يضطلع به منتسبي الأجهزة الامنية وتقدر تقديرا عاليا جهودهم في حفظ الامن والاستقرار والسكينة العامة.

وإذ تجدد الأحزاب السياسية في مأرب ، دعوتها للسلام والتسوية السياسية القائمة على المرجعيات الثلاث وتستنكر التصعيد الحوثي باتجاه مارب باعتباره دليلا على عدم رغبتهم في السلام ، فأنها تدين وبشدة الاعمال الاجرامية التي تمارسها المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الابرياء والنساء والأطفال بالصواريخ البالستية المحرمة دوليا ،وتستنكر صمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان إزاء تلك الجرائم الشنعاء وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدانة وتجريم تلك الأعمال .

تدعو الأحزاب السياسية مارب جميع الماربين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والجغرافية الى تجاوز الماضي بكل خلافاته وفتح صفحة جديدة من الوحدة والتماسك الاخوي الصادق والامين تعزيزا للوحدة الداخلية ورص الصفوف واستنهاض كافة الطاقات لمواجهة العدوان المُستهدف لمارب وابنائها وسكانها ،

تدعو الأحزاب السياسية أعضائها وأنصارها وجماهيرها إلل وقف المناكفات الإعلامية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي وتوجيهه وجهة بناءة تُجمع لا تفرق ..خطابا يكرس ضد العدو المشترك وأهدفه الشريرة بحق الوطن والشعب والجمهورية.

يدعو تحالف الاحزاب السياسية مارب الى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض لما له من اهمية في توحيد قوى المواجهة ضد الانقلابيين الحوثيين ، كما ويدعو الدولة الراعية للاتفاق إلى ممارسة الضغط على الطرف المعرقل للتنفيذ .

تجدد الأحزاب السياسية في مأرب ،موقفها الرافض لكل اشكال التطرف والإرهاب أي كان نوعه ومصدره، وفي ذات الوقت تدعم جهود السلطة المحلية والدولة في محاربة الارهاب والتطرف.

يعبر تحالف الأحزاب السياسية في مأرب، عن شكره و تقديره لدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ويثمن عاليا دعمهم الا محدود للشعب اليمني في نضاله المشروع لأسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا ، وفي ذات الوقت يطالب دول التحالف بتعزيز وتكثيف دعمها لتسريع القضاء على المشروع الفارسي المستهدف للعروبة قاطبة .

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر للوطن

عاشت مارب حرة أبية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عقدت قيادة أحزاب اللقاء المشترك اليوم الخميس في محافظة مأرب لقاءا تشاوريا لمناقشة الأحداث الأخيرة وتداعياتها على المستوى المحلي والاقليمي.وقد أكد المجتمعون وقوفوهم مع رئاسة الجمهورية ومع القوات الحكومية في الدفاع عن الوطن والجمهورية ضد جماعة الحوثي التي نهبت السلطة وعطلت مؤسسات الدولة ووقفت ضد توجهات وتطلعات الشعب اليمني.حضر اللقاء قيادات أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة مأرب وعدد من المهتمين والمتابعين للشأن اليمني بمحافظة بمأرب.وفيما يلي (نص البيان)بسم الله الرحمن الرحيمبيان صادر عن تحالف الأحزاب السياسية مارببمسؤولية عالية واستشعار بخطورة المرحلة وطبيعتها وأحداثها ، وقفت أحزاب التحالف السياسي مارب, أمام الأوضاع والتطورات الجارية على الصعيدين المحلي والوطني ومتطلبات اللحظة الراهنة سياسيا وعسكريا وأمنيا وإعلاميا ، وإذ تثمن الجهود الرسمية والشعبية والتضحيات والملاحم البطولية التي اجترحها أبناء مارب خلال الفترة الماضية، وكان لها الدور الأبرز في تحطيم أحلام المليشيات الحوثية ، ببسط وسيطرة مشروعهم السلالي البغيض، وواد أهدافهم في القضاء على الثورة والجمهورية والعودة إلى زمن الأمامة والكهنوت والطغيان، فان الأحزاب السياسية تؤكد بأن المرحلة الراهنة مرحلة حاسمة في الصراع ، تتطلب مزيداً من تظافر الجهود وتوحيد المواقف ورص الصفوف واستنهاض كافة الطاقات والإمكانات وحشد الموارد البشرية والمادية وتعبئة كل القدرات الرسمية والشعبية لمواجهة الانقلابين وإفشال اطماعهم ، لا تجاه مارب وحسب - بل ولإسقاط مشروعهم على المستوى الوطني.وعلى طريق النهوض بمهمات المرحلة ومتطلباتها فإن الأحزاب السياسية مأرب تقر ما يلي:تجدد الاحزاب السياسية مارب موقفها الثابت والقوي الى صف قيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي .توكد الأحزاب السياسية في مأرب موقفها الثابت إلى جانب قيادة المحافظة (مدنية/عسكرية) بقيادة اللواء/ سلطان علي العرادة وتدعم كافة الجهود المبذولة على مختلف الاصعدة ،وفي المقدمة منها جهود الدفاع عن مارب وامنها واستقرارها.تؤكد الأحزاب السياسية على دعمها ومساندتها للجيش الوطني في مواجهته الباسلة للمليشيات الانقلابية وفي تصديه البطولي لحربها الغاشمة ضد الشعب الوطن، كما تشيد بالدور البطولي الذي يضطلع به منتسبي الأجهزة الامنية وتقدر تقديرا عاليا جهودهم في حفظ الامن والاستقرار والسكينة العامة.وإذ تجدد الأحزاب السياسية في مأرب ، دعوتها للسلام والتسوية السياسية القائمة على المرجعيات الثلاث وتستنكر التصعيد الحوثي باتجاه مارب باعتباره دليلا على عدم رغبتهم في السلام ، فأنها تدين وبشدة الاعمال الاجرامية التي تمارسها المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الابرياء والنساء والأطفال بالصواريخ البالستية المحرمة دوليا ،وتستنكر صمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان إزاء تلك الجرائم الشنعاء وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدانة وتجريم تلك الأعمال .تدعو الأحزاب السياسية مارب جميع الماربين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والجغرافية الى تجاوز الماضي بكل خلافاته وفتح صفحة جديدة من الوحدة والتماسك الاخوي الصادق والامين تعزيزا للوحدة الداخلية ورص الصفوف واستنهاض كافة الطاقات لمواجهة العدوان المُستهدف لمارب وابنائها وسكانها ،تدعو الأحزاب السياسية أعضائها وأنصارها وجماهيرها إلل وقف المناكفات الإعلامية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي وتوجيهه وجهة بناءة تُجمع لا تفرق ..خطابا يكرس ضد العدو المشترك وأهدفه الشريرة بحق الوطن والشعب والجمهورية.يدعو تحالف الاحزاب السياسية مارب الى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض لما له من اهمية في توحيد قوى المواجهة ضد الانقلابيين الحوثيين ، كما ويدعو الدولة الراعية للاتفاق إلى ممارسة الضغط على الطرف المعرقل للتنفيذ .تجدد الأحزاب السياسية في مأرب ،موقفها الرافض لكل اشكال التطرف والإرهاب أي كان نوعه ومصدره، وفي ذات الوقت تدعم جهود السلطة المحلية والدولة في محاربة الارهاب والتطرف.يعبر تحالف الأحزاب السياسية في مأرب، عن شكره و تقديره لدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ويثمن عاليا دعمهم الا محدود للشعب اليمني في نضاله المشروع لأسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا ، وفي ذات الوقت يطالب دول التحالف بتعزيز وتكثيف دعمها لتسريع القضاء على المشروع الفارسي المستهدف للعروبة قاطبة .الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر للوطنعاشت مارب حرة أبية.







مأرب الأحزاب السياسية مؤتمر صحفي



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