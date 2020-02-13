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فرض غرامة مالية على "تويتر" وفيسبوك ينتظر البت في قضيته هذا المساء
الخميس, 13 فبراير, 2020 04:47:00 مساءً

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فرض غرامة مالية على "تويتر" وفيسبوك ينتظر البت في قضيته هذا المساء
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*يمن برس -وكالات
فرضت محكمة في موسكو غرامة قدرها 4 ملايين روبل (نحو 63 ألف دولار)، على شركة "تويتر" لرفضها نقل الخوادم التي تحتوي على بيانات شخصية عن المستخدمين الروس إلى روسيا.

ونقلت وكالة"سبوتنيك" عن مراسلها الموجود في قاعة المحكمة قوله القاضي ألكسندر ميخليف قال  "الاعتراف بشركة " Twitter Inc" المسجلة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ارتكبت جريمة إدارية وفرض غرامة قدرها 4 ملايين روبل".

في الوقت نفسه، لم يحضر محامو "تويتر" المحاكمة، على الرغم من إخطارهم حسب الأصول، كما أشار القاضي. 

كما أنه لم يحضر ممثلو هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور".

هذا ويجب دفع العقوبة في غضون 60 يومًا من تاريخ سريان القرار، ولكن ستكون شركة "تويتر" قادرة، بموجب القانون، على دفعها على أقساط أو على طلب تأخير.

وتعتبر هذه الغرامة كبيرة، مقارنة بالغرامة السابقة التي كانت 3000 روبل (حوالي 50 دولار)، وذلك حسب القانون الذي اعتمد مؤخرا بشأن حماية البيانات الشخصية للروس.

وسيتم البت بقضية مماثلة لشركة "فيسبوك" اليوم الخميس.


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