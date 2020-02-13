الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / جماعة الحوثي تعلن حالة استنفار وتقود عشرات العناصر التابعة لها إلى السجن بعد اختفاء "جهاز اتصال لاسلكي" من إحدى الجبهات (تفاصيل الحادثة)

جماعة الحوثي تعلن حالة استنفار وتقود عشرات العناصر التابعة لها إلى السجن بعد اختفاء "جهاز اتصال لاسلكي" من إحدى الجبهات (تفاصيل الحادثة)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

جهاز لاسلكي

*يمن برس -صعدة

أوقع جهاز تشفير اتصالات لاسلكية بالعشرات من العناصر الحوثية في السجن بعد أن اختفى من إحدى الجبهات في صعدة.



وقالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن الحوثيين زجوا بالعشرات من العناصر التابعة لهم بينهم قياديان بتهمة إخفاء جهاز اتصال لاسلكي .



وأكدت المصادر أن الحوثيين اتهموا هذه العناصر بالخيانة وتهريب الجهاز لصالح دول معادية لليمن بينما يحاول هؤلاء إقناع الجماعة بأن الدافع ليست سواء السرقة .



وأوضحت المصادر أن الحوثيين أطلقوا سراح مشرفين من ضمن هؤلاء العناصر لإعادة الجهاز اللاسلكي وهو ما جعلهم يقومون بالبحث في أكثر من محل لبيع السلاح والذي يتم عادة بيع الأجهزة اللاسلكية في هذه المحلات .



ورصدت المليشيا مبالغ مالية لتحديد والبحث عن ثلاثة عناصر وصفتها بالخطيرة والمتهمة وراء عملية سرقة الجهاز اللاسلكي.



الجدير ذكره أن هذه العناصر المتهمة تم الزج بها في أحد المباني غربي العاصمة صنعاء والتي يشرف عليها القيادي الحوثي أبو أحمد من أبناء محافظة صعدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أوقع جهاز تشفير اتصالات لاسلكية بالعشرات من العناصر الحوثية في السجن بعد أن اختفى من إحدى الجبهات في صعدة.وقالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن الحوثيين زجوا بالعشرات من العناصر التابعة لهم بينهم قياديان بتهمة إخفاء جهاز اتصال لاسلكي .وأكدت المصادر أن الحوثيين اتهموا هذه العناصر بالخيانة وتهريب الجهاز لصالح دول معادية لليمن بينما يحاول هؤلاء إقناع الجماعة بأن الدافع ليست سواء السرقة .وأوضحت المصادر أن الحوثيين أطلقوا سراح مشرفين من ضمن هؤلاء العناصر لإعادة الجهاز اللاسلكي وهو ما جعلهم يقومون بالبحث في أكثر من محل لبيع السلاح والذي يتم عادة بيع الأجهزة اللاسلكية في هذه المحلات .ورصدت المليشيا مبالغ مالية لتحديد والبحث عن ثلاثة عناصر وصفتها بالخطيرة والمتهمة وراء عملية سرقة الجهاز اللاسلكي.الجدير ذكره أن هذه العناصر المتهمة تم الزج بها في أحد المباني غربي العاصمة صنعاء والتي يشرف عليها القيادي الحوثي أبو أحمد من أبناء محافظة صعدة.







جماعة الحوثي جهاز اتصال صعدة



شارك الخبر أصدقاءك:



555

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







