 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / جماعة الحوثي تعلن حالة استنفار وتقود عشرات العناصر التابعة لها إلى السجن بعد اختفاء "جهاز اتصال لاسلكي" من إحدى الجبهات (تفاصيل الحادثة)
جماعة الحوثي تعلن حالة استنفار وتقود عشرات العناصر التابعة لها إلى السجن بعد اختفاء "جهاز اتصال لاسلكي" من إحدى الجبهات (تفاصيل الحادثة)
الخميس, 13 فبراير, 2020 05:06:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
جهاز لاسلكي
جهاز لاسلكي

*يمن برس -صعدة
أوقع جهاز تشفير اتصالات لاسلكية بالعشرات من العناصر الحوثية في السجن بعد أن اختفى  من إحدى الجبهات في صعدة.

 وقالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن الحوثيين زجوا بالعشرات من العناصر التابعة لهم بينهم قياديان بتهمة إخفاء جهاز اتصال لاسلكي .

 وأكدت المصادر أن الحوثيين اتهموا هذه العناصر بالخيانة وتهريب الجهاز لصالح دول معادية لليمن بينما يحاول هؤلاء إقناع الجماعة بأن الدافع ليست سواء السرقة .

 وأوضحت المصادر أن الحوثيين أطلقوا سراح مشرفين من ضمن هؤلاء العناصر لإعادة الجهاز اللاسلكي وهو ما جعلهم يقومون بالبحث في أكثر من محل لبيع السلاح والذي يتم عادة بيع الأجهزة اللاسلكية في هذه المحلات .

 ورصدت المليشيا مبالغ مالية لتحديد والبحث عن ثلاثة عناصر وصفتها بالخطيرة والمتهمة وراء عملية سرقة الجهاز اللاسلكي.

 الجدير ذكره أن هذه العناصر المتهمة تم الزج بها في أحد المباني غربي العاصمة صنعاء والتي يشرف عليها القيادي الحوثي أبو أحمد من أبناء محافظة صعدة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
555
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
آخر الأخبار
هادي يجتمع مع نائبه ورئيسي البرلمان والحكومة للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في البلاد
مصرع 42 حوثيا بينهم قائد اللواء 417 في معارك طاحنة مع القوات الحكومية بالجوف
جماعة الحوثي تعلن حالة استنفار وتقود عشرات العناصر التابعة لها إلى السجن بعد اختفاء "جهاز اتصال لاسلكي" من إحدى الجبهات (تفاصيل الحادثة)
الجوف..اندلاع مواجهات شرسة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات
انهيار كارثي للريال اليمنـي أمام الدولار والعملات الأجنبية وسط مخاوف كبيرة من تهدور الاقتصاد المحلي(السعر اليوم)
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©