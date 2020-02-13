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الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في اليابان
الخميس, 13 فبراير, 2020 05:23:00 مساءً

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الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في اليابان
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن وزير الصحة والعمل والضمان الاجتماعي الياباني، كاتسونوبو كاتو، أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن كاتو، وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما في محافظة كاناغاوا.
في اليابان، أصيب أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا، الذي يسبب شكلا خطيراً من الالتهاب الرئوي. هؤلاء بالأساس هم ركاب وطاقم السفينة السياحية "دياموند برينسيس". ويوجد على متن السفينة أكثر من 3500 شخصاً، بما في ذلك 24 مواطنا روسيا. ولم ترد أنباء عن أي إصابة بين الرعايا الروس.

ووضعت السفينة السياحية "دايموند برنسيس" ( ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا") في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.

في الوقت نفسه، جرى الإبلاغ عن إصابة سائق سيارة أجرة في طوكيو، بالإضافة إلى طبيب في محافظة واكاياما. ووفقا لوكالة "كيودو"، فقد توقف المستشفى الذي عمل فيه الطبيب عن استقبال مرضى جدد.

وبين اليابانيين المصابين، يوجد 12 شخصاً تم إجلاؤهم بواسطة رحلات جوية مستأجرة من مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ انتشار العدوى.


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