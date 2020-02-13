مصرع 42 حوثيا بينهم قائد اللواء 417 في معارك طاحنة مع القوات الحكومية بالجوف

*يمن برس -الجوف
لقي العشرات من مسلحي الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن قائد اللواء 417 في جماعة الحوثي "أبو طه المنبهي"، قتل رفقة قيادات أخرى و42 من مسلحي الحوثي، أمس الأربعاء، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة المحزمات جنوبي الجوف.
وأكدت المصادر أن معارك عنيفة لاتزال مستمرة، دارت بين الجيش والحوثيين واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة وبغطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف، استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات تابعة للحوثيين في ذات الجبهة, وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح.
ومنذ نحو شهر تشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، بعد محاولات حوثية للسيطرة على مواقع تخضع للقوات الحكومية.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك