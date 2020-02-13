الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مصرع 42 حوثيا بينهم قائد اللواء 417 في معارك طاحنة مع القوات الحكومية بالجوف

مصرع 42 حوثيا بينهم قائد اللواء 417 في معارك طاحنة مع القوات الحكومية بالجوف

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -الجوف

لقي العشرات من مسلحي الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن قائد اللواء 417 في جماعة الحوثي "أبو طه المنبهي"، قتل رفقة قيادات أخرى و42 من مسلحي الحوثي، أمس الأربعاء، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة المحزمات جنوبي الجوف.



وأكدت المصادر أن معارك عنيفة لاتزال مستمرة، دارت بين الجيش والحوثيين واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة وبغطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف.



وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف، استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات تابعة للحوثيين في ذات الجبهة, وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح.



ومنذ نحو شهر تشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، بعد محاولات حوثية للسيطرة على مواقع تخضع للقوات الحكومية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي العشرات من مسلحي الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.وقالت مصادر عسكرية، إن قائد اللواء 417 في جماعة الحوثي "أبو طه المنبهي"، قتل رفقة قيادات أخرى و42 من مسلحي الحوثي، أمس الأربعاء، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة المحزمات جنوبي الجوف.وأكدت المصادر أن معارك عنيفة لاتزال مستمرة، دارت بين الجيش والحوثيين واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة وبغطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف.وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف، استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات تابعة للحوثيين في ذات الجبهة, وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح.ومنذ نحو شهر تشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، بعد محاولات حوثية للسيطرة على مواقع تخضع للقوات الحكومية.







الجوف معارك طاحنة القوات الحكومية



شارك الخبر أصدقاءك:



306

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







