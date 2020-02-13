القوات المشتركة تصدر بيانا جديدا بشأن آخر التطورات العسكرية في الحديدة

*يمن برس -
سقط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي جماعة الحوثي اليوم الخميس في مواجهات اندلعت مع قوات حكومية بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وذكرت ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية -في بيان- أن القوات المشتركة (ألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والتهامية) كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر اشتباكات عنيفة اندلعت عند محاولة المليشيات التسلل والهجوم على مواقع القوات شرقي مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة.
وفقا للبيان فإن القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوثي بصلابة، وكبدت الجماعات عشرات القتلى والجرحى، وأجبرتها على التراجع.
وبحسب البيان أيضا فإن القوات المشتركة استطاعت تدمير أسلحة من عتاد الجماعة، بينها مدفع 23 الذي حاولت به مهاجمة مواقع القوات الحكومية.
ويشهد اليمن منذ ست سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
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