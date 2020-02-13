الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / التحالف يعلن محاكمة متهمين بمخالفة قواعد الاشتباك في اليمن

التحالف يعلن محاكمة متهمين بمخالفة قواعد الاشتباك في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدء إجراءات قضائية في قضايا تتعلق بمخالفات مزعومة لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني خلال عملياته العسكرية في اليمن.



وأعرب المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الأربعاء مع سفير السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة البريطانية لندن، عن "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني - إن وجد- وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف"، حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وقال المتحدث إن القيادة المشتركة للتحالف أحالت إلى الدول المعنية ملفات نتائج التحقيقات في حوادث ارتكبت فيها أخطاء ومخالفات لقواعد الاشتباك، موضحا أن هذه الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.



وذكر المالكي أن "الجهات القضائية شرعت في إجراءات المحاكمة وستعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".



وتشارك السعودية في حرب اليمن من خلال قيادتها لتحالف عربي داعم للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، منذ 26 مارس 2015.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدء إجراءات قضائية في قضايا تتعلق بمخالفات مزعومة لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني خلال عملياته العسكرية في اليمن.وأعرب المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الأربعاء مع سفير السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة البريطانية لندن، عن "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني - إن وجد- وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف"، حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وقال المتحدث إن القيادة المشتركة للتحالف أحالت إلى الدول المعنية ملفات نتائج التحقيقات في حوادث ارتكبت فيها أخطاء ومخالفات لقواعد الاشتباك، موضحا أن هذه الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.وذكر المالكي أن "الجهات القضائية شرعت في إجراءات المحاكمة وستعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".وتشارك السعودية في حرب اليمن من خلال قيادتها لتحالف عربي داعم للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، منذ 26 مارس 2015.







السعودية التحالف قواعد الاشتباك



شارك الخبر أصدقاءك:



288

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







