مؤسسة يماني تقيم مخيمها الطبي الحادي عشر بمدينة عدن

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*يمن برس - عدن

تقيم مؤسسة يماني الخيرية للتنمية البشرية خلال الأيام القليلة القادمة مخيمها (الحادي عشر) والمقرر إقامته في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي تصريح لرئيس المؤسسة أحمد الأكوع أكد أن المؤسسة تهدف من خلال هذا المخيم إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، وزراعة العدسات لأبناء مدينة عدن بكافة مديرياتها.

مشيرًا إلى أن المعاينة ستكون يوم الثلاثاء القادم الموافق ال18 من شهر فبراير الجاري والتي ستجرى بمستشفى الصداقة بالشيخ عثمان .

ويأتي هذا المخيم بعد النجاح الكبير الذي شهده المخيم العاشر والذي أقيم بمحافظة لحج وتم فيه استهداف النازحين بمخيمات الفيوش.