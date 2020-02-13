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المارينز الأمريكي يصادر "150 صاروخاً" كانت في طريقها إلى الحوثيين

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت ​البحرية الأميركية​ اليوم الخميس، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية على متن مركب في بحر العرب في التاسع من الشهر الجاري، كانت في طريقها إلى الحوثيين.



وأكدت في بيان أنها صادرت 150 صاروخاً مضاداً للطائرات في بحر العرب تضم 3 صواريخ إيرانية "بر - جو"



ومطلع ديسمبر 2019، أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة صواريخ إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في اليمن.



وأوضحت إنه تم ضبط قارب صغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي، في شمال بحر العرب، وقد تم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.



وتتهم الولايات المتحدة والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت ​البحرية الأميركية​ اليوم الخميس، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية على متن مركب في بحر العرب في التاسع من الشهر الجاري، كانت في طريقها إلى الحوثيين.وأكدت في بيان أنها صادرت 150 صاروخاً مضاداً للطائرات في بحر العرب تضم 3 صواريخ إيرانية "بر - جو"ومطلع ديسمبر 2019، أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة صواريخ إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في اليمن.وأوضحت إنه تم ضبط قارب صغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي، في شمال بحر العرب، وقد تم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.وتتهم الولايات المتحدة والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين.







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