السعودية تنفي ترتيب لقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان

*يمن برس - متابعات
نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأنباء التي تحدثت عن ترتيب لقاء بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الأمير فيصل في مقابلة أجرتها معه قناة "العربية" السعودية، اليوم الخميس: "ليس هناك أي خطط لعقد لقاء بين السعودية وإسرائيل".
وأضاف "سياسة السعودية واضحة جدا منذ بداية النزاع. لا توجد أي علاقات بين السعودية وإسرائيل وتقف المملكة بحزم إلى جانب فلسطين".
وأكد الوزير أن السعودية مع غيرها من أعضاء الجامعة العربية كانت تبدي دائما استعدادها لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، إذا تم التوصل إلى حل نزيه وعادل متفق عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكن حتى ذلك الحين تبقى سياسة المملكة ثابتة.
ولفت الأمير فيصل إلى أن "الشائعات بشأن روابط سرية مزعومة بين السعودية وإسرائيل كانت متداولة على مدى عقود"، مضيفا: "سياسة السعودية تجاه فلسطين ثابتة. ترحب السعودية بأي محاولة لتسوية النزاع الشرق أوسطي، ولا علاقة لذلك مع التزام المملكة بهذه المسألة".
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