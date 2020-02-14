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العرادة يكذب مزاعم الحوثيين وينفذ جولة ليلية في شوارع مأرب (صور)
الجمعة, 14 فبراير, 2020 12:43:00 صباحاً

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العرادة يكذب مزاعم الحوثيين وينفذ جولة ليلية في شوارع مأرب (صور)
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*يمن برس - خاص
نفذ محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، الخميس، جولة ليلية في شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة برفقة مراسل قناة العربية الحدث محمد العرب.

وتجول العرادة في أروقة مطار المدينة وأرجاء من مدينة أحيائها لنفي صحة الأنباء الإعلامية الحوثية بتمكن مسلحي الجماعة من الوصول إلى مواقع مطلة على المدينة.

وأكد العرادة في حديثه لمراسل العربية أن المحافظة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وهي بيد أبنائها وقوات الجيش ومن ورائهم التحالف العربي بقيادة السعودية.

 
يمن برس - العرادة يكذب مزاعم الحوثيين وينفذ جولة ليلية في شوارع مأرب (صور)



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