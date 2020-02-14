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إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين
الجمعة, 14 فبراير, 2020 02:20:00 صباحاً

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إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين
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*يمن برس - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن دبلوماسييها، نجحوا بالتعاون مع الشرطة البحرينية، في تحرير 21 فتاة كازاخية وقعن ضحايا الاستعباد الجنسي في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان أمس الأول "ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي"​​​.

وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان".

وبحسب البيان فقد تم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم، ومن بينهم مواطنات كازاخيات، والآن تقوم الأجهزة المختصة بإجراء التحقيق في هذه القضية.

يذكر أنه تم إيواء الفتيات في مركز متخصص لإعادة التأهيل، تمهيدا لإعادتهن إلى بلادهم.




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خاص - يمن برس

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