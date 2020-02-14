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مرض نادر يصيب البشر.. والسر في ذيل ديناصور

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*يمن برس - متابعات







اكتشف باحثون مرضا بشريا نادرا، لكنه لا يزال يصيب الإنسان، في ذيل ديناصور، وفقا لنتائج البحث الذي نشر في مجلة "ساينس أليرت".



ونقل موقع شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الباحثين في جامعة تل أبيب لاحظوا تجاويف غير عادية في جزأين من ذيل هادروساور، وهو ديناصور عملاق آكل للحوم، وتم اكتشافه في حديقة الديناصورات الإقليمية في جنوب ألبرتا، كندا.



واستخدم الباحثون نظام مسح الأشعة المقطعية الدقيقة لفحص هذه التجاويف، ما أكد شكوكهم بأن العلامات هي للمرض النادر.



وقارن الباحثون الفقرات بالهياكل العظمية لاثنين من البشر مصابين بالورم الحميد الذي يسمى تضخم الأنسجة.



وقال هيلا ميلو، رئيس مختبر التاريخ الحيوي والطب التطوري، في كلية الطب في جامعة تاو ساكلر، إن تشخيص الأمراض في بقايا الهيكل العظمي والحفريات أمر معقد، كما أن بعض الأمراض المختلفة تترك علامات مماثلة على العظام".



لكن أثار تضخم الأنسجة كانت واضحة في بقايا الديناصور، ويتكون الورم من تراكم خلايا الجهاز المناعي الزائدة، ويصيب غالبا الأطفال، وتختفي هذه الأورام دون تدخل في كثير من الحالات.



ويوصف في بعض الأحيان كشكل نادر من السرطان ولكن مايو قال إن هناك آراء مختلفة بين الخبراء حول ما إذا كان سرطان أم لا لأنه في بعض الحالات يختفي تلقائيا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اكتشف باحثون مرضا بشريا نادرا، لكنه لا يزال يصيب الإنسان، في ذيل ديناصور، وفقا لنتائج البحث الذي نشر في مجلة "ساينس أليرت".ونقل موقع شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الباحثين في جامعة تل أبيب لاحظوا تجاويف غير عادية في جزأين من ذيل هادروساور، وهو ديناصور عملاق آكل للحوم، وتم اكتشافه في حديقة الديناصورات الإقليمية في جنوب ألبرتا، كندا.واستخدم الباحثون نظام مسح الأشعة المقطعية الدقيقة لفحص هذه التجاويف، ما أكد شكوكهم بأن العلامات هي للمرض النادر.وقارن الباحثون الفقرات بالهياكل العظمية لاثنين من البشر مصابين بالورم الحميد الذي يسمى تضخم الأنسجة.وقال هيلا ميلو، رئيس مختبر التاريخ الحيوي والطب التطوري، في كلية الطب في جامعة تاو ساكلر، إن تشخيص الأمراض في بقايا الهيكل العظمي والحفريات أمر معقد، كما أن بعض الأمراض المختلفة تترك علامات مماثلة على العظام".لكن أثار تضخم الأنسجة كانت واضحة في بقايا الديناصور، ويتكون الورم من تراكم خلايا الجهاز المناعي الزائدة، ويصيب غالبا الأطفال، وتختفي هذه الأورام دون تدخل في كثير من الحالات.ويوصف في بعض الأحيان كشكل نادر من السرطان ولكن مايو قال إن هناك آراء مختلفة بين الخبراء حول ما إذا كان سرطان أم لا لأنه في بعض الحالات يختفي تلقائيا.







طب ديناصور مرض نادر



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