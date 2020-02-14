الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / شاهد.. طالبة يمنية في الصين تذرف الدموع وتدعو لإجلائها من مدينة ووهان (فيديو)

شاهد.. طالبة يمنية في الصين تذرف الدموع وتدعو لإجلائها من مدينة ووهان (فيديو)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

ناشدت مبتعثة يمنية في الصين الحكومة لإنقاذ الطلبة اليمنيين وإجلائهم من مدينة ووهان "بؤرة وباء كورونا القاتل.



ودعت الطالبة اليمنية إيمان العواضي المقيمة في مدينة ووهان الصينية في تسجيل مصور، الحكومة والمجتمع الدولي إلى انقاذ حياتها وحياة 180 طالب يمني مهددون بالموت في المدينة.



وقالت الطالبة العواضي إنه تم إجلاء جميع الطلاب الأجانب من مدينة ووهان الصينية ماعدا الطلاب اليمنيين الذين أصبحوا مهديين بالموت بفيروس كورونا الذي انتشر على نحو واسع في الصين.



وكان الطلاب اليمنيون في الصين ناشدوا مراراً السفارة اليمنية في الصين ووزارة الخارجية والنقل سرعة التحرك لإجلائهم وإنهاء معاناتهم أسوة بزملائهم الطلاب من بقية البلدان العربية التي أرسلت حكوماتهم طائرات وفرقا خاصة لإجلائهم.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناشدت مبتعثة يمنية في الصين الحكومة لإنقاذ الطلبة اليمنيين وإجلائهم من مدينة ووهان "بؤرة وباء كورونا القاتل.ودعت الطالبة اليمنية إيمان العواضي المقيمة في مدينة ووهان الصينية في تسجيل مصور، الحكومة والمجتمع الدولي إلى انقاذ حياتها وحياة 180 طالب يمني مهددون بالموت في المدينة.وقالت الطالبة العواضي إنه تم إجلاء جميع الطلاب الأجانب من مدينة ووهان الصينية ماعدا الطلاب اليمنيين الذين أصبحوا مهديين بالموت بفيروس كورونا الذي انتشر على نحو واسع في الصين.وكان الطلاب اليمنيون في الصين ناشدوا مراراً السفارة اليمنية في الصين ووزارة الخارجية والنقل سرعة التحرك لإجلائهم وإنهاء معاناتهم أسوة بزملائهم الطلاب من بقية البلدان العربية التي أرسلت حكوماتهم طائرات وفرقا خاصة لإجلائهم.







طالبة يمنية الصين كورونا



شارك الخبر أصدقاءك:



571

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







