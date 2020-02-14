شاهد.. طالبة يمنية في الصين تذرف الدموع وتدعو لإجلائها من مدينة ووهان (فيديو)

*يمن برس - خاص
ناشدت مبتعثة يمنية في الصين الحكومة لإنقاذ الطلبة اليمنيين وإجلائهم من مدينة ووهان "بؤرة وباء كورونا القاتل.
ودعت الطالبة اليمنية إيمان العواضي المقيمة في مدينة ووهان الصينية في تسجيل مصور، الحكومة والمجتمع الدولي إلى انقاذ حياتها وحياة 180 طالب يمني مهددون بالموت في المدينة.
وقالت الطالبة العواضي إنه تم إجلاء جميع الطلاب الأجانب من مدينة ووهان الصينية ماعدا الطلاب اليمنيين الذين أصبحوا مهديين بالموت بفيروس كورونا الذي انتشر على نحو واسع في الصين.
وكان الطلاب اليمنيون في الصين ناشدوا مراراً السفارة اليمنية في الصين ووزارة الخارجية والنقل سرعة التحرك لإجلائهم وإنهاء معاناتهم أسوة بزملائهم الطلاب من بقية البلدان العربية التي أرسلت حكوماتهم طائرات وفرقا خاصة لإجلائهم.