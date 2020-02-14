الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / تويوتا تطور معشوقة الجماهير "كامري" والنتيجة مذهلة (صور)

تويوتا تطور معشوقة الجماهير "كامري" والنتيجة مذهلة (صور)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

بدأت شركة تويوتا اليابانية باستقبال طلبات الشراء المسبقة لنموذج معدل جديد من سيارات Camry، حصل على مواصفات خاصة ومميزة.



وتأتي Camry S-Edition الجديدة بمظهر رياضي يتميز بالعديد من التعديلات التي تشمل المظهر العام، فالنموذج الأبيض من هذه السيارات حصل على عناصر سوداء اللون متداخلة مع اللون الأساسي للهيكل.



فتزينت بالأسود ممتصات الصدمات، والخطوط الجانبية على الأبواب، والمرايا ، والشبك الأمامي لغطاء المبرد، الذي حصل أيضا على عناصر مطلية بالكروم اللماع، كما حصلت هذه السيارة على سقف أسود كبير ومميز.



وتغيرت في Camry S-Edition المصابيح أيضا، وزودت بشرائط إضاءة تعمل بتقنية LED، كما زودت هذه السيارة بنظام Toyota Safety Sense 2.0 للأمان، والذي يضم ميزات هامة من بينها الفرملة التلقائية لمنع الاصطدام بالمارة والسيارات على الطرقات، وميزة التعديل الاوتوماتيكي للحركة للحفاظ على المسار، ونظام خاص للتعرف على إشارات المرور.



وزودتها تويوتا بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، إضافة لعجلات رياضية بمقاس 18 إنشا، إضافة لنظام Winter Comfort لتكون مناسبة للبلدان الباردة.



وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات وسعة 2.5 ليتر وعزم 181 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأت شركة تويوتا اليابانية باستقبال طلبات الشراء المسبقة لنموذج معدل جديد من سيارات Camry، حصل على مواصفات خاصة ومميزة.وتأتي Camry S-Edition الجديدة بمظهر رياضي يتميز بالعديد من التعديلات التي تشمل المظهر العام، فالنموذج الأبيض من هذه السيارات حصل على عناصر سوداء اللون متداخلة مع اللون الأساسي للهيكل.فتزينت بالأسود ممتصات الصدمات، والخطوط الجانبية على الأبواب، والمرايا ، والشبك الأمامي لغطاء المبرد، الذي حصل أيضا على عناصر مطلية بالكروم اللماع، كما حصلت هذه السيارة على سقف أسود كبير ومميز.وتغيرت في Camry S-Edition المصابيح أيضا، وزودت بشرائط إضاءة تعمل بتقنية LED، كما زودت هذه السيارة بنظام Toyota Safety Sense 2.0 للأمان، والذي يضم ميزات هامة من بينها الفرملة التلقائية لمنع الاصطدام بالمارة والسيارات على الطرقات، وميزة التعديل الاوتوماتيكي للحركة للحفاظ على المسار، ونظام خاص للتعرف على إشارات المرور.وزودتها تويوتا بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، إضافة لعجلات رياضية بمقاس 18 إنشا، إضافة لنظام Winter Comfort لتكون مناسبة للبلدان الباردة.وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات وسعة 2.5 ليتر وعزم 181 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.







تويوتا كامري تعديل



شارك الخبر أصدقاءك:



719

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







