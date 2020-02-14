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مسؤول في الشرعية يتهم باكريت بمحاولة اعتقاله ويشكر قبائل المهرة لإنقاذه
الجمعة, 14 فبراير, 2020 07:15:00 صباحاً

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مسؤول في الشرعية يتهم باكريت بمحاولة اعتقاله ويشكر قبائل المهرة لإنقاذه
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*يمن برس - متابعة خاصة
وجه مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي اتهامًا لمحافظ المهرة راجح باكريت بإصدار توجيهات باعتقاله أثناء زيارة رسمية لمحافظة المهرة.

وقال الرحبي في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس"، "إن محافظ المهرة راجح باكريت حاول عبر مليشياتة اختطافي واعتقالي من وسط محافظة المهرة".

وقدم الرحبي ‏الشكر لكل قبائل المهرة وعلى رأسهم الشيخ علي سالم الحريزي والشيخ عبود بن هبود والشيخ مسلم زعبنوت والشيخ زايد الزايدي والوكيل بدر كلشات الذين توافدوا من كل المديريات للوقوف معه، حسب قوله. 

ونفى الرحبي وجود أي تهم أو مبررات لما جرى مضيفا: "باكريت يحاول النيل من الخصوم ويتصرف كردة فعل بعد الوثائق التي نشرتها مؤخرا وتثبت فساده وعبثه، ويسعى للانتقام مني بصفتي الرسمية التي أحملها".


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خاص - يمن برس

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