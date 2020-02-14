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فوائد صحية مذهلة للحب.. تعرف عليها

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*يمن برس - متابعات

نشر موقع "إم دي لنكس" تقريرا يتضمن جملة من الدراسات العلمية التي تكشف للمرة الأولى الفوائد الصحية للشعور بالحب أو الدخول في علاقة عاطفية مع شخص آخر، حيث تتزامن تلك الدراسة مع ذكرى الاحتفال بعيد الحب.



وجاءت تلك الفوائد الصحية للحب على النحو التالي:



الحب يخفض ضغط الدم



كشفت دراسات عديدة أن الزيجات السعيدة أو من يمرون بعلاقات عاطفية جيدة يكون مستويات ضغط الدم لديهم منخفضة.



وأكد الباحثون أن الأزواج أو من يعيشون في علاقة عاطفية جيدة تقل نوبات الغضب لديهم، ما يساعد على تمتعهم بمستويات ضغط الدم أقل من نظرائهم "غير المتزوجين" أو من يعيشون في زواج به مشاكل.



الحب يقلل القلق



أظهرت دراسات باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي لتحليل أدمغة الناس الذين يمرون بحالة "حب"، أن مستويات القلق والاكتئاب لديهم أقل بكثير من أقرانهم العازبين.



الحب يحارب نزلات البرد



كشفت دراسة حديثة أن الحب يساعد على تقوية المناعة ويساعد على إفراز الجسم مضادات الالتهابات الفيروسية التي تحارب فيروسات مثل البرد والإنفلونزا.



وأجرى الباحثون دراسات على ما يطلق عليه "التنميط الجيني" ووجدت الدراسة أن من يقع في الحب يحدث تغيرات في تنظيم الجينات الخاصة بالخلايا المناعية الخاصة به وتصبح أكثر قوة.



كما أظهرت نتائج الدراسة أن التنظيم الانتقائي للاستجابات المناعية الفطرية للعدوى الفيروسية يكون أقوى لمن لديهم علاقة عاطفية ومن يعيشون في عزلة اجتماعية أو جنسية.



الحب يقلل الألم



يقلل الشعور بالحب الشعور بالألم والوجع، وفقا لدراسة أجريت باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي لتحليل أدمغة الناس الذين يمرون بحالة "حب".

وفي تلك الدراسة تم تعريض الناس لآلام عديدة حرارية معتدلة وعالية، ثم عرض صورة حبيبهم أو شريكهم الرومانسي أمامهم، وتم ملاحظة انخفاض الشعور بالألم لدى أولئك الناس.

ومع مراقبة الرنين المغناطيسي، تم التأكد من أنه بمجرد مشاهدة الشخص لصورة حبيبه بدأ الدماغ في إفراز هرمونات خاصة ساعدت على تقليل الشعور بالألم.



الحب يطيل الحياة



من يعيشون علاقة عاطفية سعيدة ومستقرة يمكنهم أن يعيشوا لفترة أطول، ذلك ما أحدت عليه دراسة إحصائية أمريكية حديثة، حيث قالت إن نسبة الوفيات المبكرة تقل بنحو 20% بين الأزواج السعداء فيما تزيد بين أولئك الذين يصفون زواجهم بأنه "غير سعيد"، في دراسة مسحية شملت أكثر من 19 ألف زوج وزوجة بالغين.



اشارة الى أن كلّ هذه الفوائد الصحية ليست محصورة على علاقة الحب مع البشر فقط، بل يمكن أن تنطبق على علاقة حب مع حيوان أليف مثلا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشر موقع "إم دي لنكس" تقريرا يتضمن جملة من الدراسات العلمية التي تكشف للمرة الأولى الفوائد الصحية للشعور بالحب أو الدخول في علاقة عاطفية مع شخص آخر، حيث تتزامن تلك الدراسة مع ذكرى الاحتفال بعيد الحب.وجاءت تلك الفوائد الصحية للحب على النحو التالي:الحب يخفض ضغط الدمكشفت دراسات عديدة أن الزيجات السعيدة أو من يمرون بعلاقات عاطفية جيدة يكون مستويات ضغط الدم لديهم منخفضة.وأكد الباحثون أن الأزواج أو من يعيشون في علاقة عاطفية جيدة تقل نوبات الغضب لديهم، ما يساعد على تمتعهم بمستويات ضغط الدم أقل من نظرائهم "غير المتزوجين" أو من يعيشون في زواج به مشاكل.الحب يقلل القلقأظهرت دراسات باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي لتحليل أدمغة الناس الذين يمرون بحالة "حب"، أن مستويات القلق والاكتئاب لديهم أقل بكثير من أقرانهم العازبين.الحب يحارب نزلات البردكشفت دراسة حديثة أن الحب يساعد على تقوية المناعة ويساعد على إفراز الجسم مضادات الالتهابات الفيروسية التي تحارب فيروسات مثل البرد والإنفلونزا.وأجرى الباحثون دراسات على ما يطلق عليه "التنميط الجيني" ووجدت الدراسة أن من يقع في الحب يحدث تغيرات في تنظيم الجينات الخاصة بالخلايا المناعية الخاصة به وتصبح أكثر قوة.كما أظهرت نتائج الدراسة أن التنظيم الانتقائي للاستجابات المناعية الفطرية للعدوى الفيروسية يكون أقوى لمن لديهم علاقة عاطفية ومن يعيشون في عزلة اجتماعية أو جنسية.الحب يقلل الألميقلل الشعور بالحب الشعور بالألم والوجع، وفقا لدراسة أجريت باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي لتحليل أدمغة الناس الذين يمرون بحالة "حب".وفي تلك الدراسة تم تعريض الناس لآلام عديدة حرارية معتدلة وعالية، ثم عرض صورة حبيبهم أو شريكهم الرومانسي أمامهم، وتم ملاحظة انخفاض الشعور بالألم لدى أولئك الناس.ومع مراقبة الرنين المغناطيسي، تم التأكد من أنه بمجرد مشاهدة الشخص لصورة حبيبه بدأ الدماغ في إفراز هرمونات خاصة ساعدت على تقليل الشعور بالألم.الحب يطيل الحياةمن يعيشون علاقة عاطفية سعيدة ومستقرة يمكنهم أن يعيشوا لفترة أطول، ذلك ما أحدت عليه دراسة إحصائية أمريكية حديثة، حيث قالت إن نسبة الوفيات المبكرة تقل بنحو 20% بين الأزواج السعداء فيما تزيد بين أولئك الذين يصفون زواجهم بأنه "غير سعيد"، في دراسة مسحية شملت أكثر من 19 ألف زوج وزوجة بالغين.اشارة الى أن كلّ هذه الفوائد الصحية ليست محصورة على علاقة الحب مع البشر فقط، بل يمكن أن تنطبق على علاقة حب مع حيوان أليف مثلا.







فوائد الحب صحة



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