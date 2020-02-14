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تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم قد تعيدها إلى نقطة الصفر

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*يمن برس - متابعات

تتجه قضية القتيل في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى تطورات قد تعيدها إلى نقطة البداية، مع تشكيل لجنة لإعادة تشريح الجثة.



ونقلت قناة روسيا اليوم عن المحامي جميل الغيث أن القضاء اللبناني وافق على تشكيل لجنة لإعادة تشريح جثة القتيل محمد موسى على أن تضم أطباء سوريين، إضافة إلى الأطباء اللبنانيين.



ويضيف الغيث وهو أحد محامييْن سوريين تبرعا للدفاع عن عائلة موسى إنه التقى مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو الذي أبدى استعداده للتبرع بالحضور والكشف على الجثة أو إرسال لجنة من الأطباء السوريين تذهب تطوعا إلى لبنان.



وأوضح الغيث أن الأمر لا يتوقف عند تشريح الجثة بل الكشف على مسرح الجريمة بالكامل والطلب من زوج نانسي فادي الهاشم إعادة تمثيل الجريمة، مشيرا إلى حالة من القصور السابقة والتعامل غير المهني مع القضية، ولهذا "سيتم رفع دعوى على الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة في بادئ الأمر، وستطول الدعوى من تظهر له علاقة بإخفاء أدلة، وبينهم من شارك بتنظيم ضبط الشرطة الأولي.



يشار إلى ان جثة الموسى ما زالت في البراد، ولم تدفن بعد بانتظار اكتمال التحقيقات.



وكانت المحامية رهاب بيطار المتبرعة أيضا للدفاع في القضية، أعلنت أنها ستقاضي أي وسيلة إعلام تطلق وصف "اللص" على القتيل محمد الموسى، قبل أن يتب القضاء بالأمر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تتجه قضية القتيل في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى تطورات قد تعيدها إلى نقطة البداية، مع تشكيل لجنة لإعادة تشريح الجثة.ونقلت قناة روسيا اليوم عن المحامي جميل الغيث أن القضاء اللبناني وافق على تشكيل لجنة لإعادة تشريح جثة القتيل محمد موسى على أن تضم أطباء سوريين، إضافة إلى الأطباء اللبنانيين.ويضيف الغيث وهو أحد محامييْن سوريين تبرعا للدفاع عن عائلة موسى إنه التقى مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو الذي أبدى استعداده للتبرع بالحضور والكشف على الجثة أو إرسال لجنة من الأطباء السوريين تذهب تطوعا إلى لبنان.وأوضح الغيث أن الأمر لا يتوقف عند تشريح الجثة بل الكشف على مسرح الجريمة بالكامل والطلب من زوج نانسي فادي الهاشم إعادة تمثيل الجريمة، مشيرا إلى حالة من القصور السابقة والتعامل غير المهني مع القضية، ولهذا "سيتم رفع دعوى على الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة في بادئ الأمر، وستطول الدعوى من تظهر له علاقة بإخفاء أدلة، وبينهم من شارك بتنظيم ضبط الشرطة الأولي.يشار إلى ان جثة الموسى ما زالت في البراد، ولم تدفن بعد بانتظار اكتمال التحقيقات.وكانت المحامية رهاب بيطار المتبرعة أيضا للدفاع في القضية، أعلنت أنها ستقاضي أي وسيلة إعلام تطلق وصف "اللص" على القتيل محمد الموسى، قبل أن يتب القضاء بالأمر.







قضية فيلا نانسي



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