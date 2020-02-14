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أمريكا تصادر أسلحة إيرانية في طريقها إلى جماعة الحوثي
الجمعة, 14 فبراير, 2020 01:17:00 مساءً

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أمريكا تصادر أسلحة إيرانية في طريقها إلى جماعة الحوثي
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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» في بحر العرب، في بيان لها إن سفينة «يو إس إس نورماندي» الحربية الأميركية ضبطت أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي إيراني.

وتشمل الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها 150 صاروخا مضاداً للدبابات من نوع «دهلاوية»، علماً أن هذا الصاروخ نسخة إيرانية مقلدة للصاروخ الروسي من نوع «كورنيت». كما شملت الأسحلة المصادرة ثلاثة صواريخ أرض - جو إيرانية.

وقال بيان «سنتكوم» إن العديد من هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في بحر العرب في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي كانت أرسلت إلى الحوثيين في اليمن.

وأضاف البيان أن «مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية أرض - جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي موجّه».

ولم يشر البيان إلى نوع صواريخ أرض - جو المصادرة.


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خاص - يمن برس

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