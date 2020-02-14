الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / أمريكا تصادر أسلحة إيرانية في طريقها إلى جماعة الحوثي

أمريكا تصادر أسلحة إيرانية في طريقها إلى جماعة الحوثي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



قالت القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» في بحر العرب، في بيان لها إن سفينة «يو إس إس نورماندي» الحربية الأميركية ضبطت أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي إيراني.



وتشمل الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها 150 صاروخا مضاداً للدبابات من نوع «دهلاوية»، علماً أن هذا الصاروخ نسخة إيرانية مقلدة للصاروخ الروسي من نوع «كورنيت». كما شملت الأسحلة المصادرة ثلاثة صواريخ أرض - جو إيرانية.



وقال بيان «سنتكوم» إن العديد من هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في بحر العرب في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي كانت أرسلت إلى الحوثيين في اليمن.



وأضاف البيان أن «مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية أرض - جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي موجّه».



ولم يشر البيان إلى نوع صواريخ أرض - جو المصادرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» في بحر العرب، في بيان لها إن سفينة «يو إس إس نورماندي» الحربية الأميركية ضبطت أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي إيراني.وتشمل الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها 150 صاروخا مضاداً للدبابات من نوع «دهلاوية»، علماً أن هذا الصاروخ نسخة إيرانية مقلدة للصاروخ الروسي من نوع «كورنيت». كما شملت الأسحلة المصادرة ثلاثة صواريخ أرض - جو إيرانية.وقال بيان «سنتكوم» إن العديد من هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في بحر العرب في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي كانت أرسلت إلى الحوثيين في اليمن.وأضاف البيان أن «مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية أرض - جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي موجّه».ولم يشر البيان إلى نوع صواريخ أرض - جو المصادرة.







امريكا الحوثي أسلحة إيران



شارك الخبر أصدقاءك:



348

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







