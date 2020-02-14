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استمرارًا للحشد الشعبي بمأرب العرادة يلتقي قيادات الأحزاب في المحافظة
الجمعة, 14 فبراير, 2020 06:20:00 مساءً

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استمرارًا للحشد الشعبي بمأرب العرادة يلتقي قيادات الأحزاب في المحافظة
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*يمن برس - خاص

إلتقى محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة مساء اليوم الجمعة قيادات فروع الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب.

وخلال اللقاء أشاد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بالمواقف الوطنية لأبناء المحافظة من أحزاب سياسية ومكونات اجتماعية في الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير هادي وكيف مثل ذلك الموقف صخرة صلبة في وجه المشروع الإمامي.

وفي اللقاء أكد قيادات فروع الاحزاب السياسية بمأرب موقفهم الثابت والمتجدد من الجمهورية والشرعية ووقوفهم صفا واحدا ضد جماعة الحوثي حتى تتم استعادة الدولة ومؤسساتها.

جاء هذا اللقاء في الوقت الذي يطرق الحوثي بجحافله أبواب مأرب، وفي الوقت الذي تستنفر فيه محافظة مأرب قيادة وأحزاب وقبائل من أجل الدفاع عن مأرب وتشكيل جبهة وطنية موحدة للدفاع عن مأرب والجمهورية.


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خاص - يمن برس

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