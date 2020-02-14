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أطعمة تحسن صحة الأمعاء.. تعرف عليها

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*يمن برس - متابعات



أدرج الأطباء بعض الأطعمة في قائمة المواد الغذائية التي يساعد تناولها على استعادة الغشاء المخاطي للأمعاء، وبالتالي وظائف الأمعاء.



وفي التفاصيل أنّ لائحة المواد الغذائية التي كشفها العلماء تضم جوز الهند والنعناع، والحامض وتوت العليق الأحمر. والمواد الغذائية التي أساسها جوز الهند بما فيها الحليب واللبن هي مضادة للفطريات والفيروسات.



أما النعناع، فيساعد على إزالة أعراض متلازمة القولون العصبي، وهو مهدئ جيد للأمعاء، ويخفف الألم وانتفاخ البطن والإمساك، وفقاً للباحثين.



كما اكتشف الباحثون علاقة بين انخفاض تركيز فيتامين D وتطور أمراض القولون المزمنة. لذلك من أجل وقف تطور الالتهابات وتعزيز نشاط البكتيريا التي تكافح العدوى يجب تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا-3، بحسب ما نصحوا.



توازياً، أدرج الباحثون توت العليق الأحمر raspberries في هذه القائمة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي جرعة واحدة منه على 8 غرامات من الألياف، وهذا يعادل 25% من حاجة الجسم اليومية لها. كما أن تناول العليق الأحمر يمنع الإمساك وتطور داء الرتج.



وأدرج الباحثون الحامض في هذه القائمة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يدعم التوازن البكتيري الصحي في الجسم ويلعب دورا مهما في إنتاج الكولاجين- البروتين الضروري لحماية الأمعاء.



ويشير الباحثون، إلى أن حالة نبيت الأمعاء تؤثر جدا في منظومة المناعة، لأن نحو 70% من الخلايا المنتجة للأجسام المضادة موجودة في الغشاء المخاطي للأمعاء. كما أن البكتيريا التي تعيش فيه تساعد على هضم الألياف الغذائية ومسؤولة عن إنتاج الفيتامينات، بحسب ما أكدوا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أدرج الأطباء بعض الأطعمة في قائمة المواد الغذائية التي يساعد تناولها على استعادة الغشاء المخاطي للأمعاء، وبالتالي وظائف الأمعاء.وفي التفاصيل أنّ لائحة المواد الغذائية التي كشفها العلماء تضم جوز الهند والنعناع، والحامض وتوت العليق الأحمر. والمواد الغذائية التي أساسها جوز الهند بما فيها الحليب واللبن هي مضادة للفطريات والفيروسات.أما النعناع، فيساعد على إزالة أعراض متلازمة القولون العصبي، وهو مهدئ جيد للأمعاء، ويخفف الألم وانتفاخ البطن والإمساك، وفقاً للباحثين.كما اكتشف الباحثون علاقة بين انخفاض تركيز فيتامين D وتطور أمراض القولون المزمنة. لذلك من أجل وقف تطور الالتهابات وتعزيز نشاط البكتيريا التي تكافح العدوى يجب تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا-3، بحسب ما نصحوا.توازياً، أدرج الباحثون توت العليق الأحمر raspberries في هذه القائمة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي جرعة واحدة منه على 8 غرامات من الألياف، وهذا يعادل 25% من حاجة الجسم اليومية لها. كما أن تناول العليق الأحمر يمنع الإمساك وتطور داء الرتج.وأدرج الباحثون الحامض في هذه القائمة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يدعم التوازن البكتيري الصحي في الجسم ويلعب دورا مهما في إنتاج الكولاجين- البروتين الضروري لحماية الأمعاء.ويشير الباحثون، إلى أن حالة نبيت الأمعاء تؤثر جدا في منظومة المناعة، لأن نحو 70% من الخلايا المنتجة للأجسام المضادة موجودة في الغشاء المخاطي للأمعاء. كما أن البكتيريا التي تعيش فيه تساعد على هضم الألياف الغذائية ومسؤولة عن إنتاج الفيتامينات، بحسب ما أكدوا.







أطعمة الأمعاء صحة



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