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الأرصاد يحذر سكان 12 محافظة من موجة برد شديدة

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تحذير رسمي لسكان هذه المحافظات من موجة برد شديدة خلال الساعات القادمة

*يمن برس - متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد طقساً شتوياً بارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي بارد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية، خاصة على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت" وذلك أثناء ساعات المساء والصباح الباكر.



وأشار إلى أنه من خلال المعطيات الرصدية والتنبؤية، تبين استمرار تأثر أجزاء واسعة من مناطق البلاد الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة.



ونبه المركز المواطنين، قاطني المحافظات الآنفة الذكر، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع المركز الوطني للأرصاد طقساً شتوياً بارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي بارد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية، خاصة على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت" وذلك أثناء ساعات المساء والصباح الباكر.وأشار إلى أنه من خلال المعطيات الرصدية والتنبؤية، تبين استمرار تأثر أجزاء واسعة من مناطق البلاد الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة.ونبه المركز المواطنين، قاطني المحافظات الآنفة الذكر، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.







اليمن الارصاد برد



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