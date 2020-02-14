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بعد الإمارات دولة عربية جديدة تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد على الأراضي المصرية.



وأكدت الوزارة، حسبما نقل التليفزيون الحكومي، أن الشخص المشتبه في إصابته بالمرض، أجنبي ولا يحمل الجنسية المصرية، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف إصابته من خلال الإجراءات الصحية التي تفرضها السلطات المصرية، لاكتشاف حالات الإصابة بالمرض.



وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، فإن المصاب بالمرض، لم تبد عليه أي أعراض للإصابة بالمرض، لكن التحاليل المعملية أكدت حمله للمرض.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن المصاب يخضع حاليًا لكافة إجراءات الحجر الصحي المتبعة بشأن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ونقل إلى إحدى المستشفيات المحلية، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع الحالة.



وكانت الصين أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، إصابة نحو أكثر من 1700 من الطاقم الطبي في البلاد، بفيروس كورونا الجديد، فيما ارتفعت حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالمرض إلى اكثر من 1400 حالة وفاة في الصين وحدها، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة للإصابة بالمرض خارج الصينن سوى في ثلاث حالات فقط.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية الخميس، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، نظرًا لقلة المعلومات حول المرض، فيما لم تعلن المنظمة، وصول انتشار المرض إلى مستوى الجائحة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة الصحة المصرية، اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد على الأراضي المصرية.وأكدت الوزارة، حسبما نقل التليفزيون الحكومي، أن الشخص المشتبه في إصابته بالمرض، أجنبي ولا يحمل الجنسية المصرية، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف إصابته من خلال الإجراءات الصحية التي تفرضها السلطات المصرية، لاكتشاف حالات الإصابة بالمرض.وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، فإن المصاب بالمرض، لم تبد عليه أي أعراض للإصابة بالمرض، لكن التحاليل المعملية أكدت حمله للمرض.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن المصاب يخضع حاليًا لكافة إجراءات الحجر الصحي المتبعة بشأن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ونقل إلى إحدى المستشفيات المحلية، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع الحالة.وكانت الصين أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، إصابة نحو أكثر من 1700 من الطاقم الطبي في البلاد، بفيروس كورونا الجديد، فيما ارتفعت حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالمرض إلى اكثر من 1400 حالة وفاة في الصين وحدها، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة للإصابة بالمرض خارج الصينن سوى في ثلاث حالات فقط.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية الخميس، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، نظرًا لقلة المعلومات حول المرض، فيما لم تعلن المنظمة، وصول انتشار المرض إلى مستوى الجائحة.







مصر فيروس كورونا إصابة



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