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شركة النفط تقر جرعة جديدة ورفع أسعار البنزين في عدن
الجمعة, 14 فبراير, 2020 08:45:00 مساءً

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شركة النفط تقر جرعة جديدة ورفع أسعار البنزين في عدن

*يمن برس - عدن

قالت مصادر محلية إن شركة النفط اليمنية في محافظة عدن جنوبي البلاد، قررت رفع أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أن الشركة بدأت في ساعة مبكرة الجمعة، بيع الدبة البترول سعة 20 لتراً بمبلغ 7600 ريالاً بدلاً عن السعر السابق 7300 ريال في محافظة عدن.

وحسب المصادر عزت الشركة قرار رفع التسعيرة إلى المصارفة في البنك المركزي، ورفع الأسعار من قبل المستوردين.


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خاص - يمن برس

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